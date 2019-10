Teresa Ribera: "Endesa tiene un compromiso también con las subcontratas y no puede desentederse"

Su visita se espera como agua de mayo, como también se esperaba la firma de estos convenios de transición justa para antes del verano. Pero se tropezó Teresa Ribera y el gobierno con otro paréntesis electoral que los dejaba en funciones y todo se ha retrasado. No así los viajes ministeriales, de hecho la ministra llega hoy a Zaragoza después de haber recalado en ASturias y en Castilla León, también con zonas mineras en reconversión como la de Andorra en Teruel.

PAra todas ellas anuncia el ministerio de Transición Justa la inversión de 600 millones de euros que se materializarán en los distintos lugares, según se acuerde con los gobierno autónomos y las entidades locales. En Aragón, dice Ribera a la SER, "ya hay empresas interesadas en poner en marcha proyectos industriales reales de distintos sectores, como las renovables, la agroindustria o los servicios". Pero no concreta la ministra nombres ni apellidos y lo deja para la reunión que hoy mantendrá con el gobierno aragonés y distintos representantes municipales. Tampoco quiere o puede avanzar una cifra para Aragón de este pastel inversor. "El convenio -asegura- es un proceso en marcha y habrá que ir viendo qué empresas, qué proyectos y qué necesidades van cerrandose para llegar a una cifra concreta".

Por todo ello, la de hoy, es una reunión de seguimiento y evaluación. También un encuentro para dejar las cosas claras. "Endesa -dice con firmeza la ministra Ribera- deberá asumir los compromisos no sólo con los trabajadores de la térmica, sino también con los de las auxiliares y las subcontratas y no puede -continua- desentenderse de ellos". Las relaciones con la empresa de la térmica, reconoce Teresa Ribera, no han sido fáciles y "hay cosas que están funcionando mejor y cosas que están funcionando peor con Endesa"

Lo que parece que funciona, o eso dice la máxima responsable de Medio Ambiente del gobierno de España, son las relaciones con el gobierno de Aragón. Rechaza que hayan sido relaciones difíciles, especialmente entre ella y el presidente Lambán que pidió al ministerio una moratoria para retrasar el cierre de la térmica, y considera estos desencuentros normales por el proceso que han vivido ambas instituciones en este asunto, proceso que ha obligado a asumir unos plazos que en el territorio son difíciles pero los marca la normativa europea.