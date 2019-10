Y, mientras tanto, hay gente que salva vidas...

Mientras, como le escuché decir a Francino hace unos días, hay pirómanos, con diferentes siglas, que se empeñan en incendiar y en impedir que los bomberos, sean estos quienes sean, apliquen la sensatez y el diálogo en la situación de Cataluña, y mientras la orgía informativa del tema está dando sus buenos dividendos de audiencia, como les digo, mientras tanto, el mundo no se para, y hay otras noticias que, a mí al menos, me permiten no perder la fe en la especie humana…

Ahí tenemos a investigadores como Francisco Vizoso, del Hospital de Jove, en Gijón, y Juan Luis Fernández, de la Universidad de Oviedo, que, desde la investigación médica y el análisis matemático respectivamente y, recién celebrado el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, acaban de anunciar la creación de un test capaz de detectar si una paciente con esta enfermedad desarrollará las tan temidas metástasis, para adecuar, así mejor, los tratamientos. Con más del 95% de fiabilidad, y con perspectivas de aplicarlo dentro de solo un par de años…

Precisamente, pude escuchar en directo a Juan Luis Fernández en una charla que dio hace unos días en Avilés sobre los avances médicos que se están logrando y los que se pueden lograr gracias a la inteligencia artificial. Avances en la predicción de los diagnósticos y los tratamientos de numerosas enfermedades. Grandioso, ¿no les parece?

Quizá porque soy parte implicada, quizá porque como paciente de cáncer me toca la fibra sensible, pero, ¿no debería ser esto portada de periódicos, de informativos de televisión y de radio y hacerse viral en las redes sociales? ¿No tendríamos que estar brindando alborozados con sidra, cava o lo que fuera, como una lotería de navidad anticipada, todo el país celebrándolo?

Como dice Mafalda, con sus 55 años recién cumplidos: “¡Qué levanten la mano los que están hartos de ver el mundo manejado con los pies!

Pues eso…