El San José Obrero Lanzarote sigue invicto y suma su sexto triunfo seguido

El San José Obrero sigue sin conocer la derrota en el grupo A de la División de Honor Plata Femenina pero además, no ha cedido ni un sólo punto ya que ha ganado los seis encuentros que ha disputado hasta el momento. Esto le mantiene como líder en solitario.

En su último compromiso liguero, le costó entrar en el partido dando facilidades en su línea defensiva para que el AD Carballal anotara en muchas ocasiones con relativa facilidad. En el tramo final de la primera parte y en el inicio de la segunda mitad, llegaron los mejores momentos de las lanzaroteñas para romper el partido.

Se sabía que el AD Carballal iba a plantear una defensa muy abierta, y fue lo que sucedió durante los primeros minutos del encuentro. Las gallegas jugaban con una defensa 5:1 muy avanzada, estando las jugadoras del San José Obrero muy lejos de la portería rival, y estando obligadas a realizar una rápida circulación para encontrar los huecos en la defensa. Los primeros veinte minutos estuvieron marcados por la igualdad, siendo mínimas las diferencias en el marcador. El Carballal gozaba en muchas de las ocasiones con renta de un gol, aunque rápidamente era neutralizada por las locales.

Un arreón a falta de seis minutos para el final de la primera parte permitió al San José Obrero despegarse en el marcador. Los goles de Nabila Harchaouin y de Gema Trujillo (2), pusieron un parcial de 3-0 y obligaba al técnico visitante a solicitar un tiempo muerto. Con el resultado de 18 a 15 se llegaba a la conclusión de la primera parte del choque.

El partido se rompió definitivamente en los primeros diez minutos de la segunda mitad. Dos goles de Melania Cabrera y un tanto de Nabila Harchaouin, pusieron el 21 a 15 en el electrónico de la Ciudad Deportiva. El AD Carballal se estrellaba contra el muro defensivo del San José Obrero, y bajo palos estaba una acertada Ana Marín que paró todo lo que le llegaba en estos primeros diez minutos.

Con una ventaja de seis goles tocaba administrarla durante toda la segunda parte y eso fue lo que hizo el San José Obrero, respondiendo una y otra vez a los intentos de las visitantes de acercarse en el marcador. Sólo fue en el tramo final del choque cuando el AD Carballal pudo acercarse timidamente, pero el partido ya estaba sentenciado y los dos puntos en el casillero de las lanzaroteñas.

Con el marcador de 30 a 27 se llegaba al final del partido, con Gemma Trujillo nuevamente como máxima goleadora con diez tantos, sumando el San José Obrero la sexta victoria de la temporada y manteniéndose al frente de la clasificación. Su próximo rival será el CB Lanzarote Zonzamas, un nuevo derbi lanzaroteño que se jugará en la noche del sábado en el Pabellón Municipal de Las Palmeras de San Bartolomé.

El derbi para las de La Tiñosa

Se esperaba un derbi vibrante entre el Lanzarote Puerto del Carmen y el Lanzarote Zonzamas, y lo fue. Desde el inicio ya se vio que el encuentro iba a tener mucho contacto y es por ello que a los 45 segundos el cuadro de Miguel Ángel Lemes sufría la primera exclusión, pero pese a ello las tiñoseras fueron capaces de llevar la delantera en el marcador prácticamente desde el inicio. La fuerte defensa del equipo amarillo era un muro constante para las batateras, que se veían sorprendidas en los primeros minutos por los contragolpes locales, sirviendo ello para ampliar las diferencias en el marcador.

El bullicioso público procedente de San Bartolomé, ataviado de camisas rojinegras y acompañado al son de los bombos que hacen temblar habitualmente el Pabellón de Las Palmeras no cesaban en su empeño por animar a las suyas, muchas veces por encima de los ánimos de los aficionados locales. Sin embargo, el Puerto del Carmen era quien mandaba en la cancha, incluso con alguna desventaja numérica, que le servía para irse al descanso con el marcador de 16 a 12.

En la segunda parte el Puerto del Carmen empleó una defensa personal, jugadora a jugadora, lo que permitía desde un comienzo ampliar las diferencias en el electrónico, situación que era de nuevo devuelta por el equipo visitante merced a algunas buenas definiciones de Cristina Mazaira en la portería, que volvía de nuevo a la que fue su casa en varias temporadas, y las respectivas definiciones de la internacional argentina Mariángeles de Uriarte.

Se mantenía la diferencia de hasta cuatro goles de ventaja para las locales, que sabían jugar con una jugadora menos sacrificando a su portera en ataque y manteniendo la posesión de balón todo lo necesario para que el equipo batatero no les causara peligro. Sin embargo esa diferencia se fue ampliando paulatinamente llegado el cuarto de hora de la segunda mitad hasta 6 tantos.

Jugadoras del Puerto del Carmen intentando frenar un lanzamiento del Zonzamas. / Cadena SER

No quería el CB Lanzarote Zonzamas sumar su segunda derrota y las locales no querían que se le escapara la suma de dos puntos en su casillero, así que no se confiaron del empuje batatero y siguieron defendiendo el marcador, aunque ello les llevara a sufrir algunas exclusiones que, esta vez si bien llevadas por las de Juanmi Pérez, servían para rebajar la diferencia a 3. Era el momento de parar el partido, y Miguel Ángel Lemes lo sabía. Por ello a falta de poco más de 7 minutos y con 3 de ventaja, 23 a 20, pedía tiempo muerto para pedir cabeza a sus jugadoras.

A falta de poco más de 5 minutos, el Puerto del Carmen sufría la descalificación de Keyla Hernández, lo que dio alas a las visitantes. Sin embargo, las buenas actuaciones de Madeleine Cortez, que se mostró sólida en los momentos más importantes para el Puerto del Carmen, motivaron que sus compañeras no se vinieran abajo e incluso ampliaran las diferencias.

Pero un derbi, es un derbi y todo puede pasar. El público animaba a sus equipos y las jugadoras se zafaban en combate deportivo. A falta de 3 minutos, el marcador de 26 a 22 dejaba todo abierto. Sin embargo, y pese a los intentos de los dos equipos por anotar, el marcador final fue de 27 a 24, sumando el Puerto del Carmen una nueva victoria y el Zonzamas la segunda derrota, consecutiva, de la temporada.

Las máximas goleadoras del encuentro fueron Keyla Hernández por el CB Puerto del Carmen y Brenda Roger por el CB Lanzarote Zonzamas, con un total de siete dianas cada una. De cara a la próxima jornada, las de San Bartolomé se enfrentarán al líder en un nuevo derbi mientras que las tiñoseras han aplazado su partido debido que tienen que disputar el primer partido de la Copa de la Reina ante el Sant Quirze.