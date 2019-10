El Furia II de Estanis Bethencourt, campeón de la liga de 5 metros

La penúltima jornada de la Liga de Barquillos de 5 metros de Lanzarote se disputó en la mañana del domingo en las instalaciones de Marina Colón con muchas incidencias, ya que el horario previsto era para las 11:00 h. de la mañana pero el comité se vio obligado a levantar bandera de aplazamiento debido al viento y a la lluvia que hizo acto de presencia poco antes del comienzo.



Algunas embarcaciones que ya se encontraban en el agua decidieron regresar a tierra y cambiar la vela, para colocar una más pequeña y evitar las reviradas. El Cristanti aprovechó ese parón para subir la embarcación y no salir a competir con el patrón aquejado de una fuerte otitis, que sumada a la baja del Guatiza dejaban la prueba en 19 embarcaciones.



Con 45 minutos de retraso, una intensidad del viento del noreste que oscilaba entre los 14 y 20 nudos, se dio el comienzo de la prueba, montándose en la salida una montonera debido a que el Ayolex de Carlos Perdomo y el CIDN II de Andrés San Ginés sufrían sendas reviradas justo sobre la línea imaginaria. Por otro lado, algunas embarcaciones no tomaban la salida con el resto y debían dar la vuelta, mientras que el CIDN III de Omar Ramón tampoco salía, sufría una revirada y se veía obligado a retirarse. Finalmente el Ayolex continuó su camino, cosa que no pudo hacer el CIDN II, que se fue a tierra, acompañándole el Pescamar Titerroy de Santiago González, que se retiraba antes de concluir la primera vuelta al recorrido.



El Playa Blanca de Yonathan Umpierrez había tomado la iniciativa de la prueba, prolongando su estela el Furia II Nissan de Estanislao Bethencourt, que esperaba el error de los sureños para poder alcanzar la primera plaza. La lucha por la tercera posición era más dividida, con alternativas para el Congelados Africamar – AG Abogados de Leonardo Armas, el Furia I de Matías Garcías o el CRI-RICOH de Orlando Umpierrez.



Por si fuera poco el tener que luchar por mejorar las posiciones, el viento se volvía a veces en contra de las embarcaciones y les obligaba a tener que hilar finos con las acciones y no acabar revirando. Las regatistas del Digitalium Lanzarote comandadas por Beatriz Delgado, los chicos de La Tiñosa con Aytami Quintana o el Isla de Lanzarote de Miguel Hernández veían como se iban al agua y optaban por retirarse, en la que ha sido una de las regatas más duras de la temporada.



Mientras, la cabeza de carrera iba tomando ventaja con sus perseguidores. Estanis Bethencourt miraba a sus perseguidores en la Liga y se quedaba algo más tranquilo cuando veía que el Congelados Africamar – AG Abogados se iba quedando, al igual que el Vallés Estudio Creativo Fayna de Alfredo Morales, optando por ser algo más conservadores, seguir al líder de la prueba, el Playa Blanca, y consumir las millas restantes para el final de la prueba y la celebración del título de Liga.



El Playa Blanca, finalmente, pudo entrar primero, quitándose la espina de la regata de este año donde reviró cuando enfilaba el camino a meta con el liderato en el bolsillo. Tras él entró el Furia II Nissan, que celebró el título de Liga conseguido con la ilusión del novato, cuando en realidad ya son 12 los que posee la embarcación desde que se inició la Liga Insular en 1998. Tercero fue el Furia I, repitiendo la posición de la última regata.



Tras ellos entró el CRI-RICOH en cuarta posición, el Congelados Africamar – AG Abogados quinto, el Playa Dorada sexto, el Guayre Ca'Mario séptimo, el Biosfera Express Graciosa octavo, el Vallés Estudio Creativo Fayna noveno, el CIDN décimo, el Escuela de Vela undécimo y el Ayolex duodécimo.



Aunque la Liga ya es del Furia II Nissan de Estanislao Bethencourt, la semana que viene se disputará la última jornada donde la principal emoción está en saber quién quedará segundo y tercero en la clasificación general, con una ventaja del dos puntos del Vallés Estudio Creativo Fayna de Alfredo Morales sobre el Congelados Africamar – AG Abogados Lanzarote de Nete Armas.

