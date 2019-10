El Cabildo espera aprobar el presupuesto la primera semana de noviembre

La consejera de Hacienda del Cabildo de Lanzarote, Isabel Martín Tenorio, ha respondido a Coalición Canaria lanzando un mensaje de tranquilidad a los ayuntamientos con respecto a las intenciones del Gobierno de Canarias para los fondos FDCAN. "Todas aquellas inversiones que ya estén planificadas no serán modificadas, el Cabildo de Tenerife tiene casi el 100% (de los fondos FDCAN) ejecutados, por lo tanto, obviamente no habrá ningún tipo de modificación. Sin embargo, nosotros tenemos muchas partidas que están sin tocar, sin planificar ni sin organizar, con lo cual se pueden reprogramar y reorientar los objetivos. Perder inversiones yo creo sinceramente que no", ha dicho la Consejera de Hacienda, que mantuvo una reunión con su homólogo en el Gobierno de Canarias a este respecto la semana pasada. Escucha la entrevista completa a Martín Tenorio en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

Isabel Martín sobre los fondos FDCAN: "no es un recorte, es una reoganización"

"No es un recorte, es una reorganización del tiempo, habrá cosas como la residencia de Los Calderones que está prácticamente lista, y habrá otra serie de fondos que todavía están sin ejecutar y organizar, que se planificarán más largo en el tiempo. Realmente es una reoganización temporal", ha dicho Tenorio. Isabel Martín no ha explicado exactamente qué proyectos están en la lista de "reorganizados" en Lanzarote. El Área de Hacienda del Cabildo de Lanzarote también está trabajando en la aprobación de los presupuestos. "Lo hemos llevado hoy a Consejo de Gobierno, esperamos aprobar este instrumento en la primera semana de noviembre" ha dicho la responsable del Área en la SER.