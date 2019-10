La 'cúpula' del Leganés se reúne para decidir sobre el futuro de Pellegrino

Propietarios, presidenta y dirección deportiva del C.D. Leganés se reúnen esta mañana para decidir sobre el futuro de Mauricio Pellegrino, tras la derrota ante el Getafe C.F. que deja al equipo con dos puntos de 27 posibles.

Pase lo que pase la plantilla prepara desde este lunes (16:30 horas) el vital duelo ante el R.C.D. Mallorca (15º, 10 puntos) del sábado (Butarque, 16:00 horas).

Según contábamos este domingo en Carrusel Deportivo, hay dos posturas, la del vicepresidente y propietario Felipe Moreno, que opta por continuar con el entrenador y la de la dirección deportiva que es la del cese y llegada de Francisco Rodríguez, ex entrenador de la S.D. Huesca.

Sería la primera destitución de un técnico del banquillo de Butarque desde que el 16 de diciembre de 2012 ocurriera con Carlos Orúe, con el equipo al borde de los puestos de descenso a Tercera División.

Desde entonces la continuidad ha sido la seña de identidad del equipo y le ha llevado desde salvarse del descenso a Tercera en la última jornada de esa temporada 2011/12 (con Víctor como entrenador) a jugar dos fases de ascenso consecutivas a Segunda (con Pablo Alfaro y Garitano), lograr ese ascenso, mantenerse en la categoría de plata, subir a Primera (todo ello con el de Bergara en el banquillo) y llevar cuatro temporadas consecutivas en la máxima categoría de nuestro fútbol.

"El club está complicado, el equipo esta complicado y Pellegrino está dentro. Si me dicen que me tengo que mover para que el equipo gane me voy en un minuto. Sé la profesión en la que me muevo y sé como son los resultados. El inicio ha sido muy malo, pero si este club me ha dado algo es confianza y tiempo. Mi situación la trato de llevar de la mejor manera y trato de afrontar lo que venga", confesó Pellegrino en conferencia de prensa tras el ‘derbi histórico’.