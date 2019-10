El pasado 18 y 19 de octubre se disputo una vez más el exitoso torneo de Golf Copyrap, esta vez en su quinta edición, cuya celebración fue elegido como escenario el Real Club de Golf Guadalhorce, en la localidad de Málaga.

Han sido dos jornadas de golf acompañadas de un magnifico clima en las que participaron más de 200 jugadores, estas jornadas terminaron con un acto de clausura en donde acudieron más de 300 personas, jugadores, amigos, clientes y proveedores de la marca que se dieron cita para celebrar este importante evento que cada año se consolida más en el calendario de la provincia.

El torneo Copyrap se organiza cada año gracias a la colaboración de clientes y proveedores, gracias a los cuales, se repartieron muchísimos premios y regalos . Este acto se realizó en un entorno empresarial y familiar, donde Copyrap, representado por Juan de Dios Carballo y Emilio Escobedo, junto a representantes de los distintos colaboradores, entregaron los trofeos a los primeros clasificados y a las jugadas más destacadas del evento.

Entre los premios especiales destacaron la Bola Más Cercana en el Hoyo 2, patrocinado por Ibericar Benet, Ibericar Motors e Ibericar Móvil Sur, que ademas realizaron junto con Copyrap el polo oficial del Torneo que recibió cada jugador por participar; la Bola Más Cercana en el Hoyo 5, con un estupendo lote de productos ibéricos regalo de Techos y Tabiques Modulares ; Bola Más Cercana en el Hoyo 11 con una espléndida bolsa de golf ofrecida por INS Gestión; Drive Más Largo de Caballeros y Damas en el Hoyo 18 patrocinado por Copyrico y GesInfo; Drive Más Preciso en el Hoyo 6 premiado con un espléndido Jamón de Domingo Ascensores con la colaboración de Jamones Salamanca; y el Drive Más largo Senior cuyo ganador obtenía un excelente lote de regalos de la empresa Revisur. Además de estos notables premios, las empresas Al-Andalus e Inter Mark en los Hoyos 11 y 17 ofrecían a los participantes que consiguieran un Hole in One (Hoyo en Uno) el regalo de un viaje de lujo para dos personas. Aunque no fue posible, sí premiaron a la Bola Más Cercana del Hoyo 17 con una estupenda estancia en hotel para dos personas.

Los últimos jugadores de cada categoría recibieron también un premio al jugador con mejor proyección, unos cucharones ofrecidos por Pool los del Topazo.

Otros muchos regalos fueron sorteados entre los participantes, entre los que destacaron un jamón de Bellota, impresoras profesionales, lotes de productos, bolsas de golf y un largo etc.

El éxito del Torneo estuvo asegurado gracias a la colaboración del Real Club de Golf Guadalhorce, Ibericar Motors, Mi Colchón, Payresa, Lobamar Tactile, Revisur, INS Gestión, Cedecom, Coca-Cola, Panamar, GesInfo, Domingo Ascensores, Persone, Jamones Salamanca, Canela Fina, El Pasaje, Málaga C.F., Lux Hoteles, Dr. Escamilla, SER Málaga, Ciao, IH Golf Academy, Copyrico, Picasines, AM Barista Vending, Liderpapel, La Posada, Ricogest, Al-Andalus Travel Agency, La Bouganvilla, El Fogón de la Vega, Taberna La Gloria, Gross Dentistas, Techos y Tabiques Modulares, La Machina, Pool los del Topazo e Intermark.

La jornada finalizaba a ultima hora de la tarde del sábado con un cocktail además de un concierto ofrecido por el grupo Lookflowers.

Los vídeos e imágenes del evento al igual que los premios pueden encontrarse en la página de Facebook de Copyrap.

Todo un éxito para la quinta edición de este evento cada vez más consolidado que con toda seguridad volverá a celebrarse el próximo año.