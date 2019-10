El Soria Ciudad Europea del Deporte debuta con derrota por la mínima

Buena jornada para el Club Soria Baloncesto que, a pesar de cosechar una primera derrota consu buque insignia, el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte, la misma se produjo en el instante final y por la mínima dejando muy buenas sensaciones mientras la cantera sigue con su ratio positivo de victorias en los partidos disputados cada jornada ante los distintos clubes autonómicos.

Partido muy serio del CSB Soria Ciudad Europea del Deporte frente al CD Claret este sábado 19 en Segovia para estrenar la 1ª Jornada de la Copa de Castilla y León y en la que intentaron, desde el pitido inicial, tomar la iniciativa jugando rápido y reboteando por dentro aunque el acierto desde el perímetro de los anfitriones impidiera conservar la ventaja inicial (20-22). El segundo parcial fue más frío y las individualidades segovianas les pusieron por delante al descanso aunque siempre dentro de la tónica de igualdad (32-29). Tras el tiempo de asueto, el CSB volvió a acelerar pero la reacción del Claret en la recta final les devolvió su exigua ventaja (54-51). En el definitivo, los sorianos salieron en tromba y consiguieron darle la vuelta a la tortilla en el ecuador (+4) pero como venía sucediendo durante todo el partido los segovianos reaccionaron en los últimos minutos viendo aro con claridad y presionando con el rebote ofensivo para recuperar primero la igualdad y para imponerse después en el último momento gracias a su mayor templanza por 72-70. No obstante, el CSB Soria Ciudad Europea del Deporte dejó muy buenas sensaciones y la promesa de dar mucha guerra este año.

CSB Trebia masculino. / Cadena SER

Ya el domingo, la cantera del CSB arrancó con un CSB Cadete Femenino muy combativo que no lo tuvo fácil en una primera parte dominada por las defensas y parca en puntos pero que logró sacar su mejor versión en la segunda parte para llevarse el encuentro por 48-36 ante el Delta Cinco CB Palencia. Por la tarde, el CSB Infantil A trabajó con dureza durante la primera mitad para macerar a un Basket Pisones que se iba dejando puntos en cada cuarto y que, ya en la segunda manga, sólo pudo aguantar un cuarto más mientras los sorianos terminaron por imponer su ley en el postrero para firmar la victoria por 94-58. A continuación, el CSB Cadete sumó el tercer triunfo de la jornada al vencer por 78-60 al Basket Pisones que vio como los sorianos se le escapaban al descanso (+21) gracias a un trabajo coral que, sin embargo, relajarían durante la segunda parte para sumar la victoria más cómoda hasta ese momento. Finalmente, el CSB Junior Fertilizantes Actyva también hizo los deberes contra un Basket Pisones al que maniató en defensa para coger ventaja al descanso (+15) logrando romper el partido con un sensacional tercer cuarto que acabó con la resistencia burgalesa sumando la cuarta y definitiva victoria de la jornada en San Andrés por un contundente 91-49.

Por otra parte, los desplazamientos del domingo no fueron tan propicios. El CSB Infantil B no pudo en Burgos con el Maristas B que se llevó el partido en la recta final por 52-41 aprovechando la salida de los jugadores sorianos más potentes que fueron eliminados por faltas mientras el CSB Cadete B no tuvo opciones en Valladolid ante un San Agustín Transportes Cuellar que dominó de principio a fin el encuentro hasta llegar al definitivo 99-43.

La jornada tuvo su guinda con los buenos partidos y las victorias cosechadas por los CSB TREBIA, tanto masculinos como femeninos, que participaron en el I FANATIC MINI que la Federación celebró en Soria el sábado por la mañana.