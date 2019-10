La plantilla del Grupo Masa, en huelga para exigir menos carga de trabajo

Nuevo conflicto laboral en el Campo de Gibraltar. Los trabajadores del Grupo Masa, la empresa que realiza tareas de mantenimiento en Indorama, han comenzado este lunes una huelga indefinida en su actividad. Demandan, con estos parones, de mejoras sociales y de índole económica. El conflicto entre ambas partes se inició ya hace meses, a raíz de la carga de trabajo que para la plantilla ha supuesto las veinte prejubilaciones que de momento el Grupo Masa se ha negado a cubrir con otras tantas incorporaciones.

Manuel Muiño, portavoz de los setenta trabajadores del Grupo Masa y miembro del Comité de Huelga, ha explicado que la empresa ha hecho oídos sordos a sus reivindicaciones, que solo persiguen un mejor rendimiento de la plantilla y la prestación de un servicio más eficaz en Indorama.

“Nosotros veníamos avisando de que necesitábamos, principalmente, que se amplíe la plantilla. Yo conozco el sector y nuestra forma de trabajar y hay días que debes quedarte más tiempo. Pero la situación ya ha pasado un límite y necesitamos que se cubran las prejubilaciones”, recordó. Sobre la subida salarial, Muiño aseguró que las cantidades no son excesivas y que siempre irían vinculadas a unos “determinados plueses”.

Muiño ha recordado que los trabajadores del Grupo Masa que prestan el mismo servicio en Acerinox lograron, tras cuarenta días de huelga, las mejoras que ahora demandan para su actividad en Indorama. El portavoz de la plantilla asegura que la empresa no ha sido "nada sensible" a sus reivindicaciones y ha denunciado su actitud en el SERCLA celebrado antes del inicio de la huelga. “La última frase que nos dijo la representación de la empresa no tuvo desperdicio. Nos dijeron que a los trabajadores de Acerinox les costó cuarenta días…”, lamentó Muiño por el tono desafiante del portavoz del Grupo Masa.

Los trabajadores se van a concentrar cada día a las puertas de Indorama desde las siete menos cuarto de la mañana y avisan de que “no dejarán pasar a otra empresa que venga a llevar a cabo el servicio” que ellos realizan. La huelga, por cierto, no tiene servicios mínimos.

El Ayuntamiento de San Roque ha mostrado su apoyo públicamente a los trabajadores, con la presencia esta mañana en la concentración a las puertas de Indorama de las ediles Belén Jiménez y Mónica Córdoba.