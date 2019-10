El PSOE plantea la independencia para La Aguilera

El grupo municipal socialista plantea iniciar el procedimiento para que La Aguilera no siga dependiendo de la administración local de Aranda. Así lo puso sobre la mesa en el pleno extraordinario celebrado anoche en un punto donde se trataba de aprobar una modificación presupuestaria para devolver a esta entidad menor 35.000 euros correspondientes a los impuestos que ha recaudado en el último ejercicio por encima de las previsiones que marcaban los presupuestos, que contemplaban una partida de 97.000 euros.

Se trataba, por tanto, de aprobar una modificación presupuestaria para transferir a La Aguilera este dinero, aminorando una partida de igual cuantía de la concejalía de medio ambiente destinada a determinados trabajos y suministros de parques y jardines que por un error tenía una consignación superior al importe por el que habían sido adjudicados. El concejal Ildefonso Sanz, que dice que estos desajustes están ocurriendo todos los años, en el debate de este punto puso sobre la mesa la necesidad de que esta pedanía se desvincule de Aranda y pueda recaudar sus propios impuestos y gestionar su presupuesto con independencia del consistorio arandino. “Porque andamos siempre con el tema de La Aguilera, que luego a la vez es pueblo, porque entra dentro de un consorcio entre otros municipios y pedanías y tiene unas deudas, que a ver si al final van a venir a la entidad mayor; por eso no creo que sea descabellado, aunque me imagino que a los tres partidos de la derecha no les interesa, que un día La Aguilera pueda tener entidad propia”.

La propuesta no fue bien vista por el grupo Popular. Aunque no se dijo de forma expresa, a nadie se le escapa que las más de doscientas religiosas censadas de la comunidad Iesu Communio está demostrado que es un sustancioso vivero de voto conservador al que el PP no le apetecería renunciar.

Emilio Berzosa hablaba de que “la unión hace la fuerza” y de que no hay ningún motivo para plantear la desconexión de La Aguilera del Ayuntamiento arandino.

Por lo que respecta al asunto en cuestión que se trataba en este punto, finalmente fue aprobado con la abstención del PSOE, Podemos e IU, tras un debate donde se puso en cuestión que estos 35.000 euros tengan que salir de una concejalía que suele pagar los platos rotos, como es la de Medio Ambiente. “Vemos lógico que ese dinero que corresponde a La Aguilera vaya a La Aguilera, además para embellecer esa pedanía, que puede gustar más o menos, pero no deja de ser un referente con ese convento que tiene católico a nivel nacional y esa iglesia que no deja de ser también el patrono de los toreros y que muchas veces ha traído toreros de toda España a visitar a su patrón”, argumentó el portavoz popular.