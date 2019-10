La dificultad de competir con "las ciudades" para atraer profesionales médicos

Son las condiciones de vida y no tanto las condiciones laborales y económicas las que hacen que los profesionales médicos no quieran estar en lugares como Aranda o el medio rural. Es el análisis que hace el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, quien en una entrevista en La Ventana de Castilla y León profundizaba en las consecuencias de implantar la jornada laboral de 35 horas en el sector sanitario. La falta de profesionales que hace muy complicado encontrar las 700 personas que requeriría el sistema para mantener los servicios sanitarios perjudicaría especialmente a las zonas de difícil cobertura, que quedarían aun más descubiertas, porque según el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León los facultativos no elegirán ir a lugares como Aranda, Miranda, Ponferrada, Soria o Aliste si pueden ir a León, Burgos o Valladolid. Y no por las condiciones laborales y económicas, que ha calificado como “tan buenas o mejores que en la mayoría de Comunidades” (con excepciones como el País Vasco) sino porque “es más fácil vivir en la ciudad.”

Como consecuencia de este análisis el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León considera que la Comunidad Autónoma debería hacer un esfuerzo aun mayor que otras regiones para atraer a estos profesionales incentivando las plazas de difícil cobertura. Eso sí, subraya que deben ser “no cualquier beneficio, sino beneficios importantes”. En caso contrario, augura problemas en municipios que son tan grandes como alguna capital de provincia.

Como causa de esta situación Diaz Villarig apunta la falta de previsión que se arrastra a lo largo de muchos años, en los que, además se han ido atendiendo nuevas demandas sanitarias sin que se hayan planificado las necesidades ni consultado a los colectivos afectados. Por ese motivo considera que el primer paso para revertir la situación sería que quienes toman las decisiones escuchen a los profesionales y sus representantes y luego apostaran por un gran pacto por la Sanidad.