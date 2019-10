Pedro Azpiazu. "las recuperaciones hacia atrás no proceden"

El consejero de economía y hacienda del gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha explicado esta tarde en “La Ventana de Euskadi”, el proyecto de presupuestos del gobierno vasco para el próximo año que asciende a 11.774 millones de euros. Son 10 millones de euros menos que el año anterior, porque hay que amortizar menos deuda con los bancos, pero el gasto disponible para los distintos departamentos del gobierno aumenta en 376 millones respecto al presupuesto anterior, según Azpiazu.

El consejero de hacienda destaca que aumenta en 75 millones, hasta los 175, la partida presupuestaria destinada a adquirir posiciones en empresas estratégicas, sin prejuzgar cuales y cuantas serán, y otros 301 millones se destinarán a la actividad cotidiana de los departamentos. A las políticas de igualdad se destinarán 1236 millones y a las de sostenibilidad otros 540. En ambos casos estarán distribuidas en actividades y programas de distintos departamentos. El capítulo de personal aumenta su presupuesto un 2’66 % y la cuantía de la renta de garantía de ingresos subirá un 2 %, lo mismo que el sueldo de los funcionarios. En este sentido Azpiazu no se plantéa recuperar lo perdido en años anteriores porque considera que "no procede", que la cuantía de la rgi es "digna" y que debemos mirar al futuro. Reconoce también que el departamento de empleo es el que menos crece, pero asegura que se ha hecho un presupuesto racional, "sin trampa" y niega que se haya guardado un as en la manga para para negociar con Elkarrekin Podemos.

Azpiazu anuncia que iniciará los contactos con los grupos de la oposición en cuanto entregue el proyecto de presupuestos en el parlamento el próximo viernes y confía en alcalzar un acuerdo que le permita aprobarlos. Confiesa que la fracasada negociación con EH Bildu del año pasado le dejó un gusto amargo, pero no descarta a la formación de Otegi en esta nueva negociación. Tampoco al PP, aunque no está dispuesto a adelantar la revisión de impuestos prevista para 2020, a pesar de las propuestas de rebajas fiscales que vienen lanzando los diputados generales de los tres territorios vascos, como una posible supresión del impuesto de sucesiones. Con Elkarrekin Podemos el acuerdo parece en principio más factible, aunque el consejero no quiere prejuzgar el resultado.