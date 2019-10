Ardanza: "Sería imperdonable que no culmináramos el Estatuto con el espíritu que lo inspiró"

Tras unabrutal guerra civil, y tras miles de muertos exiliados, y 40 alos de represión, losvascos vascas hciimos una apuesta a favor de un estatuto de autonomía confiando en un futuro de entendimiento y pacto político con el estado esopañol. Pronto nuestras esperanzas se fueron truncados. Ala sño y medio la intyentona de golpe de estado, para ponder orden llegó la LOAPA y con ella el calvario del desarrollo estatutario

Los argumentos excusas multiples según la conveniencia del momento. El estatuto ha ido demasiado lejos en sus previsiones e, es anticonstitucional en algunso aspectos, esa es una interpretación nacionalista del texto, algunas autonomías se van a sentir ggraviadas y van a pedir lo mismo ,va a parecer que cedemos al chantaje de ETA y el PNV se está aprovechando y un argumentario infinitivo para mantener blioqueado su desarrollo. Bloqueo que como por arte de magia desaparecía cuando era necesario el apoyo del grupo PNV en el Congreso para salvar un acuerdo parlamentario, comisión investigación, presupuestario, cualquier marrñon del gobierno central de turno o interesaba cerrar un acuerdo de coalición en lña CAV.

En el Acuerdo de Ajuria ERnea renovamosa todas las fuerzas políticas nuestra fe y compromiso con estatuto comprometiéndonos a su pleno y leal desarrollo y nos comprometimos también al objeto de evitar la guerra de intrepretaciones de conveneiencia que tanto desacreditaban el juego politico a fijar en el Parkamento vasco los criterios sobre el alcalnce de ese desarrollo. El Gobierno vasco elaborado el informe Zubia. Al gabinete socialista de González le faltó tiempo para recordarnos qaue un parlamento regional no opbliga al gobierno de la nación y el incumplimiento estatutario ha seguido la misma senda, ya sean gobiernos del PP o del PSOE.

2:50” Un gran acuerdo que tenía que habernos servido a todos para ir aproximándonos a un encaje de Estado sigue siendo hoy una oportunidad perdida, cuando las excusas del terrorismo hace tiempo desaparecieron y el nacionalismo democrático vasco ha demostrado hasta la saciedad su voluntad de avanzar mediante dialogo, acuerdo y pacto.

¿Será verdad lo que tantas veces me decía un ilustre socialista ya fallecido de que mientras el nacionalismo vasco no renuncia de manera expresa y creíble a su sueño de independencia de Euskadi el estatuto no alcanzará su plano desarrollo? Así vienen luego, por mucho seny que una sociedad haya demostrado durante muchos años, los problemas por la prepotencia u obcecación política de los partidos estatales de turno.

El Estatuto fue y es un gran acuerdo que ha reportado grandes beneficios al progreso de la sociedad vasca y sería políticamente imperdonable que no fuéramos capaces de culminarlo con el espíritu que lo inspiró.