Álex Fernández: "Tarde o temprano jugaré con el Cádiz en Primera"

Álex Fernández fue el protagonista de las Tertulias de El Faro que Radio Cádiz tiene cada martes. El jugador madrileño reconoció el SER Deportivos Cádiz, que "este equipo llegará hasta donde nosotros queremos, queremos que sea Primera, pero hay que ser conscientes de la dificultad de la liga. Quedan muchos partidos y las rachas malas pueden venir".

El madrileño es uno de los fijos del equipo de Cervera, el míster cuenta con él para jugar en la media punta o el pivote cuando lo requiere, Fernández se siente contento. "Me siento un jugador muy importante en el rol y la importancia en el juego, me siento muy valorado por todas las partes. Estoy superando mis registros y llevo cinco goles en doce jornadas, este año puedo llegar a marcar diez".

Juega en las dos posiciones, pero tiene claro qué quiere el míster de él. "Siempre he jugado de medio centro, pero entiendo que el míster me quiere de media punta que es el trabajo que quiere que haga para este equipo y lo hago encantado, no hay problema".

Sobre Álvaro Cervera, Álex cree que acabará renovando como entrenador cadista, algo que además él haría. "Lo veo tranquilo, sabe que está haciendo las cosas muy bien y está marcando una época en Cádiz. Él tiene nuestro apoyo y estoy seguro de que todo irá bien. El míster está haciendo las cosas muy bien y estamos jugando muy bien a nuestro fútbol".

'El peli', como es conocido en el vestuario, reconoce que "sólo tengo palabras de agradecimiento para el míster". y cuenta cómo fue la primera conversación con Álvaro. "La verdad es que siempre fui un jugador que hacía muchos kilómetros por partido, pero no tanto como se corre aquí. Me dijo "juegas muy bien al fútbol, pero no al que yo quiero" y me explicó su idea me dio un periodo de adaptación y luego empecé a jugarlo casi todo".

Reconoció Álex Fernández la noticia adelantada por Radio Cádiz sobre el interés de varios equipos extranjeros por el jugador madrileño. "Hubo ofertas en verano, pero el Cádiz se remitía a la salida. Nunca he querido valorar una salida y a día de hoy no me planteó salir del Cádiz".

Sobre su momento reconoce que "estoy disfrutando de una gran época y quiero hacer aquí algo importante. Quiero que el día que me vaya o me retire aquí quiero que se recuerde mi nombre. Las cosas están funcionando y tengo la idea de que tarde o temprano jugaré con el Cádiz en Primera".

Entiende que la plantilla subió el nivel. "La calidad individual de la plantilla subió y los jugadores que se han fichado son mejores. Ahora se puede proponer otro tipo de fútbol en el momento necesario, somos conscientes de a lo que jugamos y sabemos que eso lo hacemos muy bien y nos está dando resultado".

Sobre la situación del equipo se atreve a seguir soñando, pero no alza los pies ni un palmo del suelo. "Sabemos la ventaja que tenemos y los puntos que llevamos, pero somos conscientes que esto puede girar la semana que viene. Esto es complicado y hay que tener los pies en el suelo, queda muchísimo. Debemos soñar, pero siendo conscientes de lo que queda. Cuando veo la felicidad de lo que estamos haciendo... hay que disfrutar y estar felices. Llevamos una ventaja importante y jugamos muy bien a nuestro fútbol. Los aficionados tienen que estar contentos y orgullosos de su equipo y sus jugadores".