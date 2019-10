Alberto Moreno: "He acertado al venir a un club como el Villarreal"

El futbolista del Villarreal Alberto Moreno manifestó este martes que tanto la ciudad como la entidad le han sorprendido de manera positiva desde su llegada y afirmó que ha acertado al firmar con un club como el Villarreal.

Después de no contar con minutos en las últimas dos temporadas en Liverpool, el lateral andaluz tenía ganas de volver a España. "Cuando apareció la opción de Villarreal investigué y me decidí a venir. Es un club cercano, con unas instalaciones increíbles y hay mucho contacto con el presidente", comentó en rueda de prensa.

El lateral regresó al once titular en el choque ante el Espanyol después de dos meses de lesión. "Acabé con los gemelos acalambrados, pero estoy bien. Se notó que no tengo ritmo de partidos pero se dio bien y además ganamos", señaló Moreno.

"Llegué con muchas ganas pero los problemas físicos me impidieron hacer una buena pretemporada", lamentó el canterano del Sevilla, que celebró que "la cosa ha ido rápido y eso me hace estar feliz". "Estoy muy cómodo con la forma de entender el juego de Calleja, es un entrenador muy ofensivo y eso me viene muy bien", añadió.

"Sé que el club ha hecho un esfuerzo por traerme y espero demostrar mi mejor nivel", afirmó el jugador, que aseguró estar con "muchas ganas" e "ilusionado" y comentó que sueña con llegar a la selección.



El futbolista habló sobre el estado de forma del equipo. "Estar ahí arriba te da confianza y debemos aprovechar eso. Es cierto que el primer objetivo del club es la permanencia pero yo veo nivel para estar de Liga Europa hacia arriba", aclaró.



Sobre Samuel Chukwueze, nominado al premio al mejor jugador menor de 21 años del año, el lateral se atrevió a compararlo con Sadio Mané, ex compañero en el Liverpool. "Es muy incisivo, rápido, fuerte y no sabes por donde te va a salir. Es muy bueno y ya lo conocía porque el año pasado me daba muchos puntos en el Comunio", concluyó