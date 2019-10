Giménez: "Es evidente que los que no estamos a la altura somos los jugadores"

Dani Giménez, portero del RC Deportivo, ha reconocido este martes que "es evidente" que los jugadores no están "a la altura" esta temporada y ha explicado que no están dando el "nivel mínimo para competir" en la Segunda División, en la que son colistas con ocho puntos después de doce jornadas disputadas.,

"Es más que evidente que los que no estamos a la altura somos los jugadores. Tenemos que ayudar a Luis César (entrenador) a encontrar el equilibrio igual que él intenta ayudarnos a nosotros. La manera de mejorar es hacer lo que él quiere", comentó en rueda de prensa.

El portero abogó por mejorar desde la solidez defensiva, y dijo que en ese aspecto los fallos se deben a la "mentalidad, carácter y concentración" de los futbolistas.

"Si tienes miedo de fallar, vas a fallar. El fallo es inherente a las personas, nadie es perfecto, pero tienes que asimilar el fallo y tomarte cada jugada como la última. Tenemos desajustes en muchísimos puestos del campo, cuando no somos unos, somos otros y al final estás ahí por algo, porque el equipo no está a un nivel mínimo para competir", señaló.

El guardameta, uno de los capitanes, indicó que el equipo tocó "fondo" en el partido de la undécima jornada, ante la UD Las Palmas (3-0), en el que debutó Luis César, y atisbó una mejoría ante el Málaga a pesar del marcador adverso (2-0).

"Hay errores individuales, pero si repasas partidos, son errores tácticos de base. Tenemos ahora el dedo que señala, el del entrenador, y que nos muestra que estamos trabajando esto pero en el campo estamos haciendo otra cosa", declaró.

Y abundó: "No estamos consiguiendo plasmar lo que quiere ahora Luis César, ni lo que quería Anquela antes y probablemente tampoco la temporada pasada".

"Hemos mejorado un poquito pero para fuera no se ve esa mejoría por los errores individuales y tácticos básicos que no se pueden repetir", señaló.

Con todo, indicó que el "objetivo es subir" a Primera División, pero desde la realidad y pensando en el objetivo más próximo, el partido con el Racing de Santander.

"Estamos últimos y el objetivo es centrarte en trabajo diario y hacer un partido mejor que el anterior. El punto de partida es tan bajo que lo podemos conseguir", razonó.

También criticó el videoarbitraje tras haber reclamado ante el Málaga un penalti por mano del portugués Renato Santos.

"Si hay un VAR, ¿por qué no se pitan las cosas que se ven? Son cosas que no entiendo, a mí me pegan un codazo el otro día en la cara. Luego en una jugada más floja, muestran amarilla. Nos ha penalizado bastante este año y son cosas que no deberían pasar. Para tonterías paran 3 minutos y para otras, nada. Son cosas que no se entienden", arguyó.