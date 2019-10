El Consejo continúa al frente del Deportivo

Paco Zas ha comparecido esta tarde ante los medios para disipar las dudas sobre su continuidad al frente de la entidad. El presidente ha negado que la dimisión haya sido uno de los temas sobre la mesa. "Hoy hemos tratado la fecha para la asamblea anual, en la primera quincena de diciembre", matizó Zas, aunque diversas fuentes próximas al Consejo habían confirmado a lo largo del día que la decisión sobre la continuidad se debatiría en esta reunión. Preguntado sobre lo que pueda pasar en esa Junta Ordinaria el máximo mandatario envió balones fuera: "eso queda muy lejos", afirmó.

El presidente ha centrado su mensaje en pedir apoyo para la plantilla y en rechazar cualquier opción de salida precipitada del club. "Tenemos una confianza total y absoluta en la plantilla y entrenador. Yo, como deportivista, en esta situación, pensar en bajarme del barco no lo entendería". El Consejo desea que el enrarecido ambiente que rodea a la entidad no se traslade al césped. "Hay que seguir y pelear. Es una situación anómala. Hay que pedir a los jugadores que salten al campo con la mayor confianza posible. No pido nada para mí, pero que a los jugadores les den la fuerza suficiente para jugar con tranquilidad"

Zas ha reconocido las dificultades que, a nivel personal, le está generando la crisis de resultados y algunas reacciones de parte de la grada. "Es una situación dura pero solo queda aguantar". Insistió en liberar a los jugadores de una presión que atenaza al equipo. "No es deseable, pero aunque sea dura para nosotros, que para los jugadores sea lo más suave posible. Que no sientan la inquietud que todos tenemos". Mensajes que reforzó pidiendo una vez más a la gente que se exprese como considere con el Consejo, pero que mantenga al margen a los futbolistas. "Eu nunca lle digo á xente que ten que facer, pero agora so pido apoiar aos xogadores ao máximo posible. É unha situación dura, moi dura, pero igual que moitos deportivistas o pasan mal, hai que remar"