El sector del mármol solicita la formación y especialización de los trabajadores

La situación del sector del mármol sigue siendo complicada, las ventas y los mercados no acaban de producir la demanda que les gustaría evidenciando que no existe un incremento de pedidos, las empras no amplían la capacidad productiva de antes del verano y por lo tanto, no contratan a más personal.

Un análisis realizado por Miguel Ángel Mira, desde Comisiones Obreras quien ha puesto el acento en la necesidad de facilitar la financiación a las empresas, control de aranceles, el crear una gran marca de mármol de la provincia de Alicante para llegar a los propios agentes que adquieren piedra natural y trabajar en la formación y diversificación del sector. Sobre este último aspecto, Mira afirma que las empresas buscan a personal cualificado en las nuevas tecnologías que llegan al sector y destaca que las empresas tienen que recuperar “al cantero de toda la vida”.

El sindicalista afirma que el mármol tiene futuro pero hay que salir a los mercados a venderlo y volver a las ferias para dar a conocer el producto. Eso sí, afirma que no será ni a nivel de empleo ni trabajo como antes pero sí hay que trabajar para trazar una hoja de ruta que marque un largo camino.

Los sindicatos se reunieron hace unos días con el ayuntamiento de Novelda para trasladar estas reivindicaciones y que la administración local conociera de primera mano cómo se encuentra el sector. Miguel Ángel Mira destaca que hay que ir de la mano no solo de los políticos sino también con la patronal.

Una especialización que se hace básica en sectores tradicionales y que dan trabajo a cientos de personas. El calzado es uno de los que ya ha puesto en marcha formación específica para poder dar cobertura a las nuevas necesidades del sector.