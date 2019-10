Raúl Alarcón defiende su inociencia

Después de haber sido sancionado de manera provisional por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el ciclista sajeño del W52 FC Porto, Raúl Alarcón por “uso de métodos prohibidos y/o sustancias prohibidas”, el ciclista de Sax ha hecho público un comunicado fechado este martes, en el que textualmente dice:

“1. Confirmo que ayer por la mañana recibí una notificación de la UCI suspendiéndome provisionalmente de la actividad deportiva.

2. Tengo en mi poder dictámenes médicos absolutamente concluyentes en el sentido de que no existe ninguna violación por mi parte de las normas antidopaje.

3. Por eso voy a tratar de demostrar, con todas mis fuerzas, en el proceso que me han levantado que soy inocente y que no he cometido ninguna infracción”.

Raúl Alarcón forma parte de una lista de 21 corredores que han sido suspendidos de manera cautelar, una sanción que puede ser recurrida por parte de los deportistas.