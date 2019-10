Las bajas y el duro calendario marcan las próximas semanas azulillas

Toca demostrar que hay plantilla. Después de un arranque de Liga espectacular, donde el Linares Deportivo sumó ocho victorias consecutivas, el reto es dar la mejor versión posible en un tramo delicado de la competición. Una vez que el equipo ya sabe lo que es perder (El Ejido se convirtió en el primer conjunto capaz de superarle) se convierte en obligado no entrar en una "depresión" y regresar a la línea positiva que, hasta entonces, ha mantenido.

El reto no es sencillo por, fundamentalmente, dos problemas. El primero es recomponer el esquema táctico ante las ausencias de Joan Grasa e Iván Aguilar, El catalán estará fuera de cobertura, por su operación de menisco, alrededor de un mes y medio. En el caso del malagueño, su periplo de inactividad se prolongará durante tres semanas más. Todo esto sin perder de vista a Miguelito, el cual, no pudo entrar en la última convocatoria por problemas musculares.

La segunda amenaza para los azulillos es el propio calendario. Perder contra los almerienses exige un ejercicio de fuerza mental y análisis de errores para no caer en una dinámica negativa pero, como cabe esperar, ese trabajo debe enfocarse en los próximos treinta días. Y es que las citas que aguardan se antojan dificultosas justo cuando el equipo más necesita la regularidad.

La siguiente jornada se disputará en el siempre complicado campo de El Palo y, tras esto, se avecinan dos compromisos ante rivales de la provincia que, a buen seguro, lucharán por darle la sorpresa a un Linares al que todos le quieren ganar. Se trata de los partidos ante Torredonjimeno (que mantiene el pulso por ocupar puestos altos de la tabla) y el Torreperogil de Torres, a domicilio, en un estadio donde no se concede ni la hora. Citas de las que habrá que intentar sumar el máximo número de puntos posibles para, una vez completados estos duelos, encarar el enfrentamiento ante otro de los llamados a realizar una gran temporada, el Antequera.

Es el momento de sacar a relucir el potencial de una plantilla confeccionada para, también en este tipo de contrariedades, dar la cara y no desentonar en la que, hasta ahora, estaba siendo una sintonía perfecta con "músicos" de primer nivel. "No hay suplentes", dice repetidas veces Juan Arsenal, el entrenador... Tendrán que demostrarlo los protagonistas de este duro mes en el que Halloween, de por medio, sólo debería ser una celebración y no una pesadilla.