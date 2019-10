El Samur Social separa a dos familias: propone alojar a madres e hijos sin su padre

Solicitantes de asilo continúan a las puertas del Samur Social esperando a recibir un alojamiento. A algunas de estas familias les han adjudicado una plaza este martes, pero otras siguen a la espera después de varios días durmiendo a la intemperie, incluso con menores.

Varias familias confirman a la SER que una de las soluciones que les plantean desde el Samur, es alojar a las mujeres y los niños. Mientras que para los padres de los menores, les dicen que no hay espacio suficiente, pero ellos aseguran que no se van a mover: "Creo que es una lucha de todos, nosotros no venimos por separado, y vamos a seguir aquí hasta que nos den una solución", explicaba una de las afectadas. Fuentes municipales aseguran que podría tratarse de una decisión excepcional debido a "la saturación" que sufren en los servicios de acogida

A la última hora de la tarde de este lunes, el párroco Javier Baeza del Centro Pastoral de San Carlos Borromeo, volvió a recoger a ocho adultos y ocho menores, que finalmente pasaron la noche en la parroquia. Mientras un grupo de adultos volvió a dormir en la calle.

Cuando este martes volvieron a las puertas del Samur, se encontraron con la sorpresa de que algunos de los enseres que dejaron como mantas o latas de comida, ya no estaban. "No había nada y preguntamos por los colchones, la ropa, o las latas de comida nos dijeron que había chinches y que los servicios de limpieza tenían que limpiar la zona", relataba uno de los solicitantes de asilo.

Ante esta situación, el Ministerio de Inmigración ha anunciado este martes que ya ha dado el visto bueno a dos de las siete ubicaciones ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid para los solicitantes de asilo. Mientras, el Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de la capital, Pepe Aniorte, decía que "entiende" que el Ministerio "se va a dar prisa" para solucionar este asunto.