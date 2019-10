269.000 personas viven en Madrid con la preocupación de sobrevivir cada día

"Vais a dar visibilidad a un colectivo de personas excluidos, que no consumen, que no mueven dinero, que no son interesantes para los partidos políticos... son los grandes olvidados". Así ha empezado Luis Hernández, director de Cáritas Madrid, la rueda de prensa para presentar el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Comunidad de Madrid.

Como ya sabemos de quiénes hablamos, aquí va ahora una lluvia fina de titulares que los responsables de este informe esperan que sirva para que cale en los políticos.

- Casi 270.000 personas están en riesgo de exclusión extrema, lo que significa que su preocupación es sobrevivir en el día a día.

- 1.000.000 de personas se encuentran en situación de exclusión social, el 16,2% de la población. De esa cifra, 490.000 sufren una exclusión severa.

- 900.000 personas que hoy están en la parte segura de la sociedad están en riesgo de caer al lado de la inseguridad por su situación económica precaria.

- La tasa de trabajadores pobres es del 12,3%.

- Hay 134.000 personas que tienen empleos llamados de exclusión, como venta ambulante marginal, recogedores de cartón, mendicidad... Y, sin embargo, son el principal sustento en sus hogares.

- Hay un 45% de personas con limitaciones graves en su vida diaria, discapacidad o enfermedades crónicas, que no reciben ningún tipo de ayuda.

- Más de 160.000 hogares han dejado de comprar medicinas por problemas económicos.

El principal factor de exclusión es la vivienda. Por eso desde Cáritas tienen un mensaje para las administraciones. "Que haya más viviendas sociales. Nos consta que hay muchas viviendas cerradas que no están siendo utilizadas. Y esas viviendas nos parece imprescindible que tengan una renta limitada", subraya Luis Hernández.

Y mientras, la Comunidad de Madrid es la que tiene la desigualdad más grande entre ricos y pobres de toda España. Los datos positivos que recoge este informe, realizado durante 2018 y que compara con el anterior llevado a cabo en 2013, es que se ha incrementado la llamada sociedad integrada, que ha pasado de representar el 37% de la población a ser el 50%, y que la exclusión social se ha reducido un 25%.