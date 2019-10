Plec de lectura 1. Pasqual Calbó

Comencem aquí a traslladar la iniciativa denominada Plecs de lectura. Va nèixer amb la idea de donar a conèixer als noms destacats de les arts de Menorca, en literatura o pintura.

Des de Ràdio Menorca hem volgut convertir-ho a podcast per facilitar l'accès a qui vulgui escoltar aquests petits fragments que retracten a autors com Pasqual Calbó, el primer de la sèrie.

El menorquí Pasqual Calbó i Caldés fou considerat un dels millors pintors de la història de l'illa.

Gràcies a una pensió d'estudis, el 1770 va marxar a Itàlia durant diversos anys per aprendre pintura de la mà del pintor Chiesa, passant per Gènova, Venècia i Roma. El 1779 seria nomenat pintor de la cort de Viena, i un any després retorna a Menorca gràcies a un salconduit.

Uns anys més tard, el 1787, parteix de nou, aquesta vegada cap a Amèrica, on renova el seu estil pictòric. El 1790 retornaria a Menorca, on redactà diversos manuals científics i tècnics fins que una paràlisi l'impedia continuar treballant el 1812. Mor el 1817.

La seva obra pictòrica rep influències dels paisatgistes i del romanticisme. Destaca també el seu interès per la ciència, així com la publicació d'un tractat científic en llengua catalana.