Mario Urrea pide a los ayuntamientos afectados por la última DANA que limiten el desarrollo urbanístico en las zonas inundables

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, ha advertido este martes a los alcaldes de los ayuntamientos afectados por la DANA de septiembre que limiten los desarrollos urbanísticos en zonas de alto riesgo de inundaciones. Lo ha hecho durante un encuentro que ha mantenido con los regidores y concejales más afectados durante la gota fría en la sede del organismo de cuenca, a la que también han asistido representantes de la administración autonómica.

Urrea ha dado cuenta no solo de las obras realizadas desde que tuvo lugar la gota fría de septiembre, sino de otras que se prevén en el futuro. Asegura que el ministerio para la Transición Ecológica pretende ser cuidadoso dado que no se puede salvar una zona y trasladar el problema aguas abajo. Para ello, se está haciendo un estudio global desde Murcia a Guardamar del Segura en función de que se ejecuten o no una serie de actuaciones como el by-pass de Orihuela o el Colector Norte de Murcia, del que a principios de noviembre se dará a conocer el análisis coste-eficacia.

Desde el ayuntamiento de Murcia, el concejal Marco Antonio Fernández, asegura que con la ejecución de este colector cesarían los problemas de inundaciones que se vienen sufriendo.

El consejero de Fomento, José Ramón Díez de Revenga, destaca que los trabajos que desarrolla la CHS deben ser transversales con los de la comunidad. Eso redundaría en el bien común, ya que dice, "los ciudadanos no entienden si una obra es de una administración u otra y lo que quieren es seguridad".

En cuanto a Los Alcázares, la UPCT lleva a cabo un estudio de conjunto del drenaje natural para definir cómo deben de actuar las dos ramblas principales del Albujón y de la Maraña.

La rambla de La Maraña, según Urrea, debe ser objeto de un deslinde porque a partir de determinado momento se pierde el cauce y desborda, sin que pueda llegar el agua de forma controlada. El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, ha confirmado que esta rambla es la que más problemas ha causado a su municipio, muy afectado por inundaciones tras la DANA.

También demanda actuaciones en la rambla de Tabala la alcaldesa de Beniel, Mari Carmen Morales, cuyo municipio también se vió muy afectado por inundaciones. La regidora demanda que se retoma con urgencia el proyecto.

En cuanto a Cartagena, su alcaldesa Ana Belén Castejón ha pedido la limpieza y mantenimiento de las ramblas y los cauces, y ha asegurado que se nada sirve trabajar a largo plazo si no se analiza qué se hace.

En cuanto a los trabajos a corto plazo, la CHS ha informado que las obras han consistido en la recuperación de la funcionalidad hidráulica de cauces y ramblas, y el refuerzo en los casos en los que se han visto dañados. Hasta el momento se han licitado obras de emergencia por 25 millones de euros en la Región de Murcia, y de 46 millones en lo que abarca toda la cuenca del río Segura. Las actuaciones van desde el refuerzo de motas donde se han visto dañadas a la recuperación de infraestructuras del postrasvase que se han visto muy afectadas, por lo que están siendo reparados los canales.

Al mismo tiempo se han registrado daños por primera vez en presas como la de Santomera o el azud de Ojós, por lo que se llevarán a cabo obras de emergencia en ambas para dejar estas infraestructuras en condiciones adecuadas.