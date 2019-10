Darío Gil cree que ElPozo está preparado para la Champions y la Liga

Darío Gil, jugador de ElPozo Murcia, ha reconocido que la Liga de Campeones de fútbol sala "tira mucho y es como una golosina", pero ha fijado el objetivo en el día a día. "Hay que centrarse en ir partido a partido y estamos preparados para afrontar todos los torneos", ha apuntado el joven cierre murciano consciente de la importancia que también tiene la Liga de la Primera.

Darío ha comparecido ante los medios de comunicación en una semana corta para el conjunto grana, cuyos integrantes tendrán vacaciones debido a que no habrá jornada liguera por los compromisos de las selecciones nacionales.

"Viene bien el parón porque llevamos sin parar desde el 22 de julio, con muchos partidos y muchos viajes algunos de ellos largos a Tailandia y a Hungría y al cuerpo le hace falta un descanso", ha señalado el cierre, quien se encuentra "bien de forma y con la intención de seguir sumando para el equipo".

En este tramo inicial del curso ElPozo ha alcanzado el objetivo de superar la fase inicial de la Liga de Campeones y el próximo mes afrontará la ronda élite con el objetivo de lograr la primera plaza en el grupo que disputará sus encuentros en Kazajistán y en el que se medirá al Kairat Almaty kazajo, al SL Benfica portugués y al Pesaro C5 italiano.

"Tenemos que ir a quedarnos primeros de grupo para llegar a la Final a Cuatro y tendremos un grupo con rivales muy igualados, por lo que habrá que salir a ganar todos los partidos. No obstante, todavía quedan varios partidos de Liga antes de ese torneo y ahora lo principal es centrarnos en el campeonato para no descolgarnos de la cabeza", ha contado Darío, quien no oculta el peso que tiene la competición continental: "La Liga de Campeones tira y es muy bonita, como una golosina, pero hay que centrarse en ir partido a partido".

En ese ámbito ve al Sporting de Lisboa portugués, vigente campeón, como "el principal favorito y junto a él están también el Barça y los dos equipos rusos -Sport Club KPRF y MFK Tyumen-".

"Nosotros tenemos una plantilla larga y confiamos en nuestro trabajo y estamos preparados para afrontar todos los torneos", ha indicado también.