El Ayuntamiento acepta las condiciones del Procurador del Común para celebrar conciertos en la Plaza de San Miguel

Tras una resolución del Procurador del Común, el Ayuntamiento de Palencia ha remitido una respuesta al defensor del pueblo de Castilla y León comunicado que acepta las condiciones que plantea para la celebración de conciertos en la Plaza de San Miguel de la capital. En una resolución que no es vinculante, el Procurador pedía medidas para minimizar el impacto acústico y garantizar la seguridad de los eventos que se organizan en la céntrica plaza.

"Esto demuestra que no todo vale", ha señalado el presidente de la Asociación de Vecinos de la zona de San Miguel, Jesús María Calvo, que ha valorado de forma muy positiva la respuesta del Ayuntamiento que asume los postulados del Procurador del Común. Ahondaba el defensor del pueblo en la necesidad de que los técnicos municipales controlen conciertos y eventos que se organizan en la céntrica zona, con independencia de que no se precise de autorización municipal. El Procurador del Común afirma que no pretende, en absoluto, determinar los espacios públicos donde deben desarrollarse las actividades festivas y culturales programadas por el Ayuntamiento, ni tampoco que no se utilice la Plaza de San Miguel.