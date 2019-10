El pasado sábado se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, un día que pretende visibilizar el compromiso de la sociedad en la lucha contra este tipo de tumor, que es el más frecuente entre las mujeres occidentales.

Y un año más todo se llenó de lazos rosas. Y es emocionante ver cómo un elemento tan pequeño como este lazo ha trasladado su color, y también su mensaje y su objetivo, a otros muchos elementos como contenedores de reciclaje, edificios que se iluminan o incluso plásticos para guardar el forraje y que tiñen los campos de rosa como iniciativa de una empresa palentina, Tecnipec.

El lazo rosa surgió en 1992 y está ligado al nombre de dos mujeres: Alexandra Penney y Evelyn Lauder. Ambas decidieron crear lazos para que la compañía de cosméticos Estée Lauder los distribuyese a modo de promoción para la prevención del cáncer de mama.

Puede parecer algo muy pequeño pero casi siempre cualquier cambio se inicia con algo muy pequeño. Y en este caso la visibilización, la sensibilización y la suma de voces y de apoyos económicos en la investigación del cáncer de mama tomó un mayor impulso y un mayor protagonismo a partir de un color que hoy todos identificamos inmediatamente.

Me gustan los lazos rosas, me gusta la gente que se implica, me gustan las empresas que apuestan, me gusta que seamos capaces de movernos y de actuar en positivo.

Me quedo con un dato, el ofrecido por la Consejería de Sanidad: en lo que va de año se han diagnosticado en Palencia 85 nuevos tumores de mama a través del programa de detección precoz.

Y hoy quiero incidir en este aspecto que es absolutamente esencial: la importancia de detectar este cáncer, como todos, en su fase inicial. Cuanto antes mejor, más posibilidades de abordarlo con el objetivo del éxito en su curación. En ocasiones nos buscamos excusas para no acudir a revisarnos o hacernos una mamografía. Y no hay excusa posible. Simplemente es una cita ineludible. Nos puede ir en ello la vida. Así de claro.

Conozco a varias mujeres que han pasado o están pasando por ello. Buenas amigas. Mujeres fuertes y valientes que me han dado y me dan mil lecciones de vida, de cómo ponerle buena cara al mal tiempo, de cómo levantar el ánimo de quienes las rodean y de cómo pelear sin hueco para la rendición.

Para todas ellas una frase que me parece un canto a muchas cosas. Es del escritor japonés Murakami y dice:

"Y una vez que la tormenta termine, no recordarás como lo lograste, como sobreviviste. Ni siquiera estarás segura de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa si es segura. Cuando salgas de esta tormenta no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta".