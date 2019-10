Cuétara renueva hasta el 2022

El C.D. Bidasoa y Jacobo Cuétara (Ribadesella, 1980) han llegado a un acuerdo para que el entrenador continúe al frente del Bidasoa Irun hasta el 30 de junio de 2022.

El preparador asturiano se incorporó a la disciplina bidasotarra en la temporada 2016-2017, cuando llegó procedente del Villa de Aranda, que entrenó durante tres temporadas después de haber formado parte del Ademar de León entre los años 2001 y 2013, donde fue segundo entrenador desde 2005.

Desde entonces, y contando tanto los partidos como primer y segundo entrenador, Cuétara cumplirá los 400 choques en la Liga Asobal en la décima jornada. En estas tres temporadas al frente del banquillo bidasotarra, el Bidasoa Irun ha concluido 11º, 10º y 2º, puesto que no lograba desde 1994; mientras que regresó a la Copa Asobal, donde fue subcampeón 26 años después.

En declaraciones a la página web del club, el entrenador asturiano se ha mostrado muy contento por su renovación de contrato:"Mi familia y yo estamos muy contentos en el club, sentimos el aprecio y el cariño de la gente, y eso, para un entrenador, no tiene precio.Con un proyecto ante el que sigo igual de ilusionado que el primer día, tenemos que consolidar todo lo que hemos conseguido crecer como primer paso y luego, tener esa ambición para crecer en el futuro yseguir poniendo mi granito de arena para que todo continúe por este camino. Estoy segurísimo de que vamos a seguir mejorando”.

Balance del primer ciclo de partidos:“De momento podríamos decir que roza la perfección, por los resultados, las percepciones… Independientemente de los momentos, porque hemos tenido lesiones que se han acumulado en ciertos momentos, hemos seguido siendo muy competitivos. Ha sido un tramo difícilmente superable y afrontaremos un tramo más complejo y con más densidad de partidos. Tenemos que aguantar el sprint que queda, que es larguísimo hasta el periodo de Navidad”.

Importancia a la Liga: “ A la liga asobal tenemos que darle esa importancia que tiene porque es la que más premios añadidos tiene, de poder seguir manteniéndonos en la lucha por las plazas europeas. Para eso hay que seguir compitiendo bien en Liga, no nos podemos olvidar de ella, porque es la competición más importante junto con la Copa del Rey.La Champions es motivante, extraordinaria y todo lo que conlleva alrededor. La estamos disfrutando con ambición y siendo competitivos..Tanto el club como el equipo estamos creciendo en todas las líneas, no solo en lo deportivo, que desde fuera es lo más evidente, sino a nivel social, porque no hay más que ver Artaleku cómo está y el ambiente de balonmano que se respira en Irun, y también en las áreas institucional y económica”.

Valoración del presidente Gurutz Aginagalde

El presidente del C.D. Bidasoa, Gurutz Aginagalde, ha reconocido tras llegar a buen puerto las conversaciones que “desde la junta directiva estamos muy contentos por el acuerdo que hemos llegado con Jacobo. Éramos conscientes de que para dar continuidad al proyecto la primera piedra que teníamos que poner era la continuidad del entrenador, por lo que estamos satisfechos por el acuerdo y muy agradecidos por que haya decidido escuchar primero la oferta del Bidasoa y haber llegado a un acuerdo con él”.

Este acuerdo inicia el ciclo de conversaciones para “intentar que continúe la mayor cantidad posible de jugadores, siendo conscientes de la dificultad que añade el hecho de que el equipo lo esté haciendo muy bien a nivel europeo. La continuidad de Jacobo era el punto por el que teníamos que empezar y estamos muy satisfechos del resultado”.