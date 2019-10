Yoda: "No celebré el gol porque no estaba contento con el partido"

5 goles y una superioridad abrumadora en cada uno contra uno. Eso define a Karim Yoda, el extremo racinguista que está siendo la mejor noticia de la liga.

En el Racing parece otro jugador, le sale todo y se ha destapado en su faceta como goleador, algo que explica por lo contento que está en Santander. "Me siento bien en el equipo, me siento cómodo, el míster me ha ayudado mucho y los jugadores también, ojalá pueda seguir así", comentaba en sala de prensa.

Aunque todo lo bueno que hace en ataque se le echa en falta en defensa, Karim es consciente de ello: "Tengo que hacer más en la fase defensiva, en ataque el míster me da libertad total para moverme, como me gusta".

Y preguntado por la posición del Racing en la tabla, siendo penúltimo y viendo que sus rivales ganan, Yoda resta importancia y cree que el Racing está poniendo los cimientos para salir de los puestos de la quema: "Jugamos cada partido para ganar, claro que es mejor sumar de 3 en 3, lo que nos falta es ser más contundentes en el partido, pero estamos en el buen camino".

Aunque anecdótico, llama la atención que el francés nunca celebra sus goles, especialmente el otro día, por el minuto que fue y por lo que supuso. "No estaba contento con el partido y por eso no celebré el gol", explicaba Yoda, que bromeaba después comentando que "si fuéramos en mitad de tabla seguro que me reiría más".