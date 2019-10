La vacunación contra la gripe comienza el 29 de octubre

La vacunación frente a la gripe, universal y gratuita para las personas que así lo tienen recomendado, es una de las más eficaces medidas preventivas de Salud Pública y tiene como objetivo reducir la mortalidad y la morbilidad asociada a esta patología respiratoria y a sus complicaciones, así como su impacto social y sanitario.

La campaña autonómica 2019 de vacunación antigripal comenzará el próximo 29 de octubre y se extenderá durante casi ocho semanas, hasta el 13 de diciembre, período durante el que los grupos sanitarios y sociales a los que se recomienda vacunarse podrán acceder a la inmunización frente a esta enfermedad transmisible.

La protección que la vacuna facilita a pacientes crónicos es fundamental en la prevención de complicaciones en sus patologías de base que pudieran desencadenar en un agravamiento de su estado de salud, con consecuencias graves o, incluso, mortales.

Asimismo es necesario insistir en la vacunación de profesionales sanitarios y socio sanitarios, no sólo como medio para su auto protección y del de su entorno más cercano, sino también como manifestación de su compromiso social y preventivo para evitar la transmisión del virus gripal a sus pacientes.

La Junta de Castilla y León inicia la semana próxima, en concreto el día 29, la campaña autonómica 2019 de vacunación frente a la gripe, para la que la Consejería de Sanidad dispone de 620.000 dosis vacunales.

De este total, 200.000 unidades corresponden a la vacuna tetravalente, con cuatro cepas gripales y cuyo propósito es cubrir las posibilidades de circulación de virus B, para su dispensación en personas de entre 60 y 64 años inclusive, en grupos de riesgo sanitario por patologías previas y en colectivos de riesgo social, bien por su trabajo para la colectividad o por la posible transmisión de la enfermedad a población de riesgo entre la población de hasta 64 años.

Las otras 420.000 dosis corresponden a la vacuna adyuvante o virosómica inactivada, destinada a la población de 65 años y mayores y diseñada para mejorar la respuesta inmunológica frente a la gripe de este grupo poblacional.

El presupuesto destinado a este suministro es de 3.126.240 euros (1.248.000 euros para la tetravalente y 1.878.240 euros, de la adyuvada inactivada) Segovia contará con 38.000 dosis, 12.000 y 26.000 respectivamente.

La campaña autonómica 2019 de vacunación frente a la gripe mantiene el uso de la vacuna tetravalente, iniciado en 2018 e incorpora dos nuevas indicaciones de vacunación: para niños de entre seis y dos años con antecedentes de prematuridad (nacidos por debajo de las 32 semanas de gestación); y para personas con cualquier trastorno de la coagulación.

Se recoge así las recomendaciones emanadas de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud y aprobadas por su Consejo Interterritorial.

Precisamente y recogiendo las recomendaciones en este sentido de este organismo, la Junta va a incidir, además de en la vacunación de la población de 65 años y más, en la vacunación de profesionales sanitarios y de embarazadas, con el fin de alcanzar el 65% de cobertura vacunal en el primer grupo poblacional y del 40% en estos dos últimos colectivos.

El resto de pacientes que tiene recomendada la vacunación frente a la gripe al formar parte de los grupos se concreta, con carácter general, en personas adultas y niños mayores de seis meses que padezcan enfermedades crónicas -pulmonares, cardíacas, renales, hepáticas, oncológicas, neuromusculares graves, diabéticos, inmunodeprimidos, etc.-; personas con discapacidad y/o déficit cognitivo -síndrome de Down, demencias, etc.-; pacientes crónicos institucionalizados; niños y adolescentes, de entre seis y dieciocho años, que reciban tratamientos prolongados con ácido acetilsalicílico, por la posibilidad de desarrollar el síndrome de Reye tras la gripe; personas con obesidad mórbida -índice de masa corporal superior a 40-; y mujeres embarazadas, en cualquier momento del embarazo.

El acceso a la vacunación, con carácter general, se realiza a través del centro de salud o consultorio local, bien solicitándolo presencialmente o por medio de la cita previa telefónica y multicanal, existiendo para ello una opción específica.

Se recomienda, en todo caso, la solicitud de la de cita previa para vacunarse frente a la gripe y que ésta petición de haga de forma escalonada a lo largo de las ocho semanas que dura la campaña, entre el 29 de octubre y el 13 de diciembre.

En 2018, durante la campaña autonómica de vacunación antigripal, 530.740 personas se vacunaron, lo que supone un 22,03% de la población castellana y leonesa

La estimación sobre la incidencia de la gripe el año pasado sitúa la estimación sobre el número de casos de pacientes ingresados con la enfermedad en Castilla y León en 2.266, de los que 902 presentaba criterios de especial gravedad; se estima en 152 los fallecidos por complicación de su estado de salud a causa de padecer una afección gripal.