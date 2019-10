Negociar sobre las ruinas de lo incumplido

Toda negociación normal pasa por distintas fases hasta alcanzar el acuerdo final. El tira y afloja de las partes es habitual en cualquier negociación, lo que ocurre es que esta no es una negociación normal. Sindicatos y Junta están ahora negociando sobre las ruinas de un acuerdo que data del pasado mes de mayo y que el ejecutivo autonómico considera inaplicable.

Desde la Junta mantienen que serán necesarios unos 100 millones de euros para poder cumplir lo prometido por los anteriores regidores del ejecutivo pero, más allá de los inconvenientes económicos se encuentran otros problemas, alguno de ellos de difícil comprensión.

Según CSIF, sería necesario contratar a 700 profesionales sanitarios para que los empleados de Sacyl volvieran a las 35 horas, lo que ocurre es que esos 700 profesionales no existen. No se encuentran. La Junta no es capaz de atraer esa mano de obra especializada, lo cual constituye una prueba irrefutable de que algo no funciona.

Estamos ante la constatación de un pasotismo acumulado que se remonta al siglo pasado y que ahora evidencia sus consecuencias más nocivas.