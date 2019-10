Viajar a Madrid en tren durará una hora más a la espera de poder durar una hora menos

El culebrón del AVE a Galicia no tiene fin. Las pruebas en el tramo Zamora-Pedralba de la Pradería tendrían que estar terminadas, en las previsiones realistas, antes del verano pasado. De ahí pasó a hablarse de finales de este año 2019 e incluso no se descarta que haya que esperar algunos meses de 2020. Esas pruebas de carga y seguridad que se están realizando en ese tramo Zamora-Pedralba, una vez finalizadas, permitirán acortar el viaje a Madrid en una hora al llegar el AVE 118 kilómetros más allá de Zamora capital y 118 kilómetros más cerca de Galicia. Mientras se sigue esperando por acortar esa hora de viaje, lo que tendrán los viajeros que se suban al tren Vigo-Madrid del 5 al 28 de noviembre es una hora más de viaje. No solamente eso, sino que además tendrán que subirse al autobús para cumplimentar los viajes entre Galicia y Zamora capital. Una variante mixta necesaria durante casi todo el mes de noviembre para realizar diferentes obras en el tramo Taboadela-Ourense, en el tramo A Mezquita-Padornelo y en el tramo Zamora-Pedralba.

En el Taboadela-Ourense se realizarán trabajos en el enclavamiento electrónico, señalización, el bloqueo BAU (Bloqueo Automático Vía Única), el Control de Tráfico Centralizado o montaje y renovación de vías. En A Mezquita-Padronelo se realizarán obras de drenaje, montaje, aceras, acabados en el túnel de 7 kilómetros. Y en Zamora puesta a punto de la vía de tres hilos, conexiones de la línea aérea de contacto con la estación de Zamora y tratamiento de diferentes tramos Carbajales-Linarejos o Toro-Monte La Reina.

Los trenes que se verán afectados durante todos estos días del 5 al 28 de noviembre serán:

Servicio ferroviario

Con motivo de las obras de la nueva línea de alta velocidad Madrid-Galicia, durante el periodo comprendido entre el 5 y el 28 de noviembre, Renfe ha establecido un Plan Alternativo de Transporte (PAT) por carretera para los clientes de los servicios afectados. Se realizarán trasbordos entre Ourense y Zamora en todos los servicios, y en el caso de los trenes con origen/destino en Pontevedra y Vigo se realizarán entre Zamora y origen/destino.

Los servicios afectados se indican a continuación:

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 07.15 horas y llegada a Pontevedra a las 14.10 horas: trasbordo por carretera desde Zamora hasta destino.

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 16.35 horas y llegada a Pontevedra a las 23.30 horas: trasbordo por carretera desde Zamora hasta destino.

•Tren Alvia con salida de Pontevedra a las 08.15 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 15.06 horas: trasbordo por carretera desde origen hasta Zamora.

•Tren Alvia con salida de Pontevedra a las 15.35 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 23.22 horas: trasbordo por carretera desde origen hasta Zamora.

•Tren Alvia con salida de Pontevedra a las 08.15 horas y llegada a la estación de Alicante a las 19.00 horas: trasbordo por carretera desde origen hasta Zamora.

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 09.15 horas y llegada a Ferrol a las 16.43 horas: trasbordo por carretera entre Zamora y Ourense.

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 14.57 horas y llegada a Ferrol a las 23.00 horas: trasbordo por carretera entre Zamora y Ourense.

•Tren Alvia con salida de Alicante a las 10.20 horas y llegada a Pontevedra a las 23.00 horas: trasbordo por carretera entre Zamora y Ourense.

•Tren Alvia con salida de Ferrol a las 05.55 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 13.48 horas: trasbordo por carretera entre Ourense y Zamora.

•Tren Alvia con salida de Ferrol a las 13.25 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 21.47 horas: trasbordo por carretera entre Ourense y Zamora.

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 13.00 horas y llegada a Lugo a las 20.15 horas: trasbordo por carretera entre Zamora y Ourense.

•Tren Alvia con salida de Lugo a las 11.10 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 18.37 horas: trasbordo por carretera entre Ourense y Zamora.

•Tren Alvia con salida de Madrid-Chamartín a las 18.50 horas y llegada a Santiago de Compostela a las 00.35 horas: trasbordo por carretera entre Zamora y Ourense.

•Tren Alvia con salida de Santiago de Compostela a las 05.48 horas y llegada a Madrid-Chamartín a las 12.05 horas: trasbordo por carretera entre Ourense y Zamora.