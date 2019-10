Mouriño mantiene la fe en Escribá

A pesar de los resultados lejos de Balaídos, donde el Celta no gana desde el pasado mes de diciembre, a pesar de que el Celta es decimoséptimo en la clasificación y está empatado con el Betis que ocupa plaza de descenso y con el Eibar, a pesar de que el equipo no acaba de demostrar el potencial que tiene, el puesto de Fran Escribá no corre peligro, de momento.

El presidente, Carlos Mouriño, acaba de ratificar a su entrenador, a cinco días de recibir a la Real Sociedad en Balaídos, "siempre respaldamos a todos los entrenadores que están con nosotros. En el momento en el que no tengan nuestro respaldo entonces ya no estarán aquí. Escribá está con nosotros y tiene toda nuestra confianza".

El máximo mandatario del Celta, que viene de firmar el convenio con la Xunta de Galicia para la promoción y divulgación de la campaña contra la violencia de género, eludió referirse a la posibilidad de un ultimátun para el entrenador valenciano ante la delicada situación en la que se encuentra el equipo "el ultimátum se lo daría a los maltratadores, con esos es con los primeros que tenemos que acabar. El deporte en este caso es secundario", así esquivó las preguntas de los periodistas sobre la actualidad del equipo y de su entrenador.