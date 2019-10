Juan Picos: "Se han mejorado cosas pero toca planificar políticas forestales a medio-largo plazo"

Comenzaba su entrevista el director de la Escola de Inxeniería Forestal en Hoy por Hoy Vigo recordando que hay cosas que han cambiado hasta el punto que, dos años después, no nos habíamos olvidado de los trágicos incendios y de sus consecuencias medioambientales. Ese paso se ha ganado ya, al igual que una mayor concienciación social y más medidas y planificación de los diferentes concellos, diputaciones, Xunta y Gobierno Central. Ahora es el momento, asegura Juan Picos, uno de los mayores expertos en materia forestal que hay en Galicia, para ir un paso más allá. Toca evaluar cuándo, cómo y dónde hay que tomar esas medidas de prevención que se han activado desde el 2017. Perfeccionarlas, mejorarlas, corrdinarlas. Pone el ejemplo de las franjas de seguridad, de la obligatoria limpieza de terrenos o los anillos verdes. Asegura que las investigaciones de los expertos van encaminadas a exponer que se puede mejorar su eficacia y, lo que es más importante, ahorrar costes si se sabe cómo y dónde hay que ponerlas. Hace el simil de las vacunas; no es necesario vacunar a toda la población o, mejor dicho, no va a ser más efectivo que vacunar a los grupos diana.

Con respecto a la extinción vuelve a reiterar Juan Picos la necesidad de una mayor coordinación entre España y Portugal para ampliar los radios de actuación y los métodos de trabajo empleados. Se avanzó pero queda bastante. Con respecto a la recuperación de los montes y las centenares de iniciativas para plantar árboles, asegura que muchas han sido positivas pero otras no dejan de ser más efectistas que efectivas. Recordó Picos que, al igual que la piel, la tierra también tiene memoria y hay terrenos que ya no se podrán regenerar nunca, otros sí y otros a medias, y también quiso lanzar una petición a las administraciones: el cambio climático, el agua como elemento dentro de la política forestal y la tendencia a una economía verde es importante tenerlo en cuenta para un plan forestal que tienda a una economía verde.