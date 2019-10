El "club de adictos a Deep Purple" en España y con base en Vigo, celebra su 25 aniversario

Este sábado 26 de Octubre´19 tendrá lugar la 1ª Edición del HUSH Festival que tendrá lugar en la Sala LA IGUANA CLUB a partir de las 23:30 H., con las actuaciones de los grupos RETROBLUES y HOFMAN´S LEGACY.

Un evento que nace como fruto de la celebración del 25 aniversario del C.A.D.P. (Club de Adictos a Deep Purple), con una programación de actos conmemorativo que se inicia a las 12:30 H., con una sesión vermú musical con "pulpo á feira" incluido, en el TEMPLO HUSH que tiene su sede en Tomiño y por la tarde visita a la redacción de la revista HUSH MAGAZINE en Vigo.

A partir de las nueve de la noche se inicia la convención estatal de socios y socias de todo el país con una cena en el restaurante "Garlic, Come, Bebe, Habla" (Vigo) y a partir de las once y media de la noche en la Sala LA IGUANA CLUB para todo el público asistente tendrá lugar un doble concierto integrado en el 1º HUSH FESTIVAL con los grupo RETROBLUES (Blues-Rock. Redondela) y HOFMANN´S LEGACY (Hard-Rock. Marín). Un evento amenizado por el Dj., HUSH con una sesión musical de la "Saga Purple" y Rock´70. Las entradas anticipadas están a la venta en: DISCOS ELEPÉ, HONKY TONK, PICK UP DICOS y en LA IGUANA CLUB. El precio en taquilla será de 10 €uros.

Hay que recordar que el C.A.D.P., fue fundado en Abril de 1994 en Vigo y edita desde hace 25 años la única revista imprsa que existe en el mundo dedicada al mítico grupo DEEP PURPLE. La revista HUSH MAGAZINE está muy valorada por todos los músicos de la "Saga Purple". El club presidido por el vigués Carlos Fernández está formado por socios/as repartidos por toda España e incluso con delegaciones en el extranjero. Destacar que como agradecimiento al club, la banda DEEP PURPLE celebraron dos concierto en Vigo, uno en el año 1998 y otro en el año 2000. El batería Ian Paice se desplazó a Vigo para actuar en el 16º aniversario del club y en un encuentro privado invitado el C.A.D.P., por el legendario guitarrista Ritchie Blackmore, fue obsequiado con una camiseta del Real Club Celta de Vigo del jugador Mazinho. En su regreso a Estados Unidos, Ritchie compuso la canción "Spanish night´s it remember it well", dedicada a todos los miembros del C.A.D.P.

El último número de la revista HUSH MAGAZINE y que hace el 50 de esta publicación, estará dedicada en su mayor parte a celebrar la historia de los 25 años del club con fotos históricas con músicos y lo episodios más importantes acontecidos en todos estos años y que se publicará en Noviembre´19.