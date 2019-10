CIG se reunirá con Almuíña tras encerrarse en la Consellería de Sanidade

Un grupo de delegados del sindicato nacionalista CIG en el Comité de POVISA han protagonizado este martes un cierre en la Consellaría de Sanidade, en San Lázaro, "para forzar unha reunión co conselleiro ante o proceso de compra do centro hospitalario por parte da aseguradora estadounidense Centere e para reclamar a xestión pública dun recurso asistencial vital para a área sanitaria de Vigo".

El encierro se produjo en torno a la una de la tarde tras mantener una "tensa xuntanza co Xerente do SERGAS, quen se comprometeu a fixar esta semana unha data de reunión co conselleiro nun prazo máximo de 15 días". La secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, criticó "a pasividade que está a amosar o Goberno galego ante o proceso de venda de POVISA, malia a repercusión que a actividade deste hospital ten en toda a área sanitaria de Vigo" y por eso advirtió que “agardamos que o conselleiro cumpra co compromiso que nos acaba de transmitir o Xerente, porque do contrario teremos que incrementar as medidas de presión”.

María Xesús Neira, portavoz del comité de empresa, lamentó que "malia ter solicitada a reunión dende o pasado 8 de outubro e de vir concentrarnos aquí hai dez días, finalmente tiveramos que facer hoxe esta acción para lograr unha resposta”. Neira destacó que Vázquez Almuíña es el máximo responsable de Sanidade “e non pode inhibirse ante un tema tan grave. Queremos transmitirlle todos os problemas que temos, todo o que supón a venda e como lle vai afectar aos usuarios e ás traballadoras".