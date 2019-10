Expulsado Cubero (ZEC) por llamar "homófobo" y "racista" a Calvo (Vox)

Primer encontronazo serio entre Zaragoza en Común y Vox después de que, durante el debate en la Comisión de Hacienda de una moción que había presentado el grupo de la derecha acerca de las subvenciones a las entidades sociales, el concejal de Zaragoza en Común, Alberto Cubero, ha llamado "homófobo" y "racista" a Julio Calvo, portavoz de Vox. Una discusión de más de dos minutos que ha concluido con 5 minutos de parón de los portavoces de esta comisión en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Le pido que retire esas palabras ahora mismo", le instaba la teniente de alcalde María Navarro, que ostenta la presidencia de esta comisión. "No lo voy a hacer", le contestaba Cubero. "Le he llamado al orden. Por favor, retire usted lo que acaba de decir", insistía Navarro. "No voy a retirar las palabras", remarcaba Cubero. "Le llamo al orden y si no usted abandona la comisión", continuaba Navarro. "Pues écheme de la comisión", le respondía Cubero. "Pues usted se va de la comisión", le contestaba Navarro. "Pues vale, pues hasta luego", terminaba Cubero.

Alberto Cubero recordaba el episodio ocurrido en la Comisión de Acción Social y Familia de julio . Vox "ha vertido acusaciones a las personas homosexuales y transexuales, llamándoles 'anormales' y usted no llamó la atención a Vox; llamó la atención precisamente a los grupos de izquierda que se lo afeamos".

Le replicaba María Navarro: "Le he pedido hasta en 6 ocasiones que retirase esos insultos". Mediaba Fernando Rivarés, de Podemos - Equo: "Paren 5 minutos y hablemos los portavoces".