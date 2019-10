Descubierta una nueva planta en la Sierra de Gredos

El descubrimiento de nuevas especies en la naturaleza no se circunscribe a desconocidos parajes del Amazonas o remotas islas del Pacífico. En una zona tran transitada y estudiada como la Sierra de Gredos, los trabajos llevados a cabo durante los últimos tres años para elaborar un inventario completo de su flora ha permitido descubrir una nueva planta que ha sido bautizada como 'Linaria vettonica' en honor a los Vetones.

Ha sido el grupo dirigido por el Catedrático de Botánica de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla Modesto Luceño el descubridor de esta nueva planta que además entra directamente en la categoría de 'En peligro crítico de extinción' de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UCIN) por el escaso número de individuos que contienen las poblaciones localizadas.

En los trabajos dirigidos por el profesor Luceño han colaborado más de 60 aficionados a la botánica residentes en las diferentes localidades de la sierra que encotraron una serie de plantas que no mostraban parecido con ninguna de las conocidas o, al menos, no había sido colectada anteriormente y no aparecía en la literatura científica. En total se han localizado cinco poblaciones en la comarca, una en la garganta de Arbillas en Arenas de San Pedro y las otras cuatro en municipios de la provincia de Cáceres.

La nueva planta se ha incluido dentro de la especie Linaria de la que hay ejemplares muy conocidos en la Sierra como las populares 'Bocas de dragón'. En el estudio han colaborado dos de los especialistas mundiales en el género Linaria, los doctores Pablo Vargas, profesor de investigación del Real Jardín Botánico de Madrid y Mario Fernández Mazuecos, investigador postdoctoral de la misma institución.

El inventario completo de la flora de la zona que ha permitido el descubrimiento de esta nueva especie está a punto de finalizar con unas dos mil plantas catalogadas lo que supone un importante incremento respecto a las que hasta ahora se habían encontrado en la Sierra según el profesor Modesto Luceño.