Condenan a una mujer a 16 meses de cárcel por agredir a su ex pareja

La Audiencia Provincial ha condenado a 16 meses de cárcel a una mujer por dos delitos de lesiones en el ámbito familiar que tuvieron lugar en Ávila en el año 2016. La sentencia estima parcialmente el recurso interpuesto por la condenada y rebaja la pena de 21 meses de cárcel que había sido impuesta anteriormente por el Juzgado de lo Penal.

Los hechos por los que ha sido juzgada y condenada se remontan al 23 septiembre de 2016. Según la sentencia, la mujer se presentó a las diez y media de la mañana en el lugar de trabajo de su ex pareja. Se inició una discusión entre ambos y, durante la misma, la mujer le propinó una patada en los testiculos, varios puñetazos y patadas. Según el parte médico la agresión le provocó "contusión testicular y eritemas en la espalda" que tardaron seis días en curar.

Dos semanas después, el 6 de octubre, sobre las 15,30, la mujer entró en un bar en el que su ex pareja estaba tomándose un café. Le arrojó el café caliente a la cara y le golpeó después con la taza en la cabeza. Sufrió "eritema facial" y tardó cinco días en curar, según detalla la sentencia. Esta segunda agresión se produjo estando presente la hija de ambos, menor de edad.

La Audiencia Provincial rebaja la pena de cárcel a 16 meses y mantiene la indemnización por las lesiones causadas en 274 euros. La mujer no tiene antecedentes penales, por lo que no ingresará en prisión al no superar los dos años de cárcel.