"De paciente a jefe de barra del Hospital"

Con el tintineo de los platos y los vasos de fondo, ‘Hoy por Hoy La Mancha’ ha entrevistado a Javier Ortega, jefe de barra del Hospital ‘La Mancha Centro’, que lleva trabajando en este servicio desde el año 1995, un año después de la apertura del centro sanitario, que en 2019 ha cumplido 25 años.

Javier iba a entonces a realizarse unas curas al Hospital tras una intervención y se enteró de la oferta de trabajo en una de las ocasiones en las que se acercaba a esta cafetería. Ha trabajado desde los 11 años en el sector de la hostelería. “Entonces era un trabajo donde venía muchísima gente al Hospital y me costó mucho esfuerzo”.

El Hospital ‘La Mancha Centro’ cuenta con dos cafeterías, una para profesionales y otra para el resto de público, principalmente pacientes, familiares y amigos que acuden al centro sanitario. "Detrás de las barras se escuchan muchas cosas y según lo que vas oyendo así actúas, hay gente que no le apetece hablar… eso se le ve a uno”, explica.

Este alcazareño posee una gran memoria y sabe los gustos y preferencias de todos los profesionales que trabajan en el Hospital e incluso de aquellos que ya no están pero pasaron por él y regresan de vez en cuando. “No sé por qué, me fijo demasiado y es mi trabajo. Al principio tenía que espabilar y por eso me aprendía las cosas”.

AUDIO | Escucha aquí la entrevista con Javier Ortega: