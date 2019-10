El peaje de ser asturiano

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, anunció esta misma mañana en Valencia que el tramo de la autopista AP-7 que discurre entre Alicante y Tarragona dejará de ser de peaje, al vencimiento de la operadora de la autovía. Lo mismo ocurrirá en la AP 4 que une Sevilla y Cádiz. También recibe un empuje el corredor ferroviario del Mediterráneo, que unirá Algeciras con la frontera francesa a lo largo de 1.300 kilómetros y será apto para personas y mercancías. Excelentes noticias, sin duda, para un habitante de la mitad de España para la que nunca faltan fondos y oportunidades. Aquí sin embargo, esta misma mañana el Ejecutivo regional tachaba de empeño recurrente y cansino recuperar el peaje del Huerna. Así que seguiremos rascándonos el bolsillo para conectar con la meseta, incluso si viajamos, por desgracia, en una ambulancia. Y de trenes vale más casi ni hablar. Esta misma mañana, un tren de cercanías de Gijón estuvo parado por una avería hora y media a la entrada de la ciudad. La situación ferroviaria es catastrófica y parece que tampoco habrá dinero para arreglarla. De hecho de aquel megaplan anunciado por Fomento de 600 millones de euros, solo se han invertido 28. Hagan cuentas. De la variante de Pajares nos hablan ahora de 2021. ¿La veremos los asturianos que hemos sobrepasado la cincuentena, es decir, por desgracia, la mayoría? Más madera, la Unión Europea ratifica que los túneles de las autovías asturianas incumplen la directiva de seguridad. O sea, que o los arreglamos o nos multarán y luego los cerrarán. Y como hoy este comentario va de chapuzas varias les anuncio que la Fiscalía alerta de más de 200 deficiencias en la Senda del oso, que urge reparaciones urgentes, porque lo que será usted es un osado si decide atravesarla. Les recuerdo que este verano se registró un fallecimiento y un herido grave. Pero no pasa nada o sí. El caso es que, como ven, tenemos muchos asuntos urgentes pendientes, y eso que no les he hablado de la zalia, el metrotrén, la depuración de las aguas o la tarifa eléctrica, como para andar distrayendo al personal con otros asuntos que no dejan de ser anecdóticos y que nos ocupan mucho tiempo y dinero. Dejen de torear de salón y cojan el toro por los cuernos.

Seguir leyendo