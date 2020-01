La gente está dispuesta a arrimar el hombro

Pendientes de que el gobierno lleve al parlamento de Canarias las cuentas de 2020 para que expliquen por dónde van los tiros, ya sabemos que habrá cifra récord, serán 8066 millones de euros previstos para el funcionamiento de nuestra comunidad autónoma, aunque nos falta saber con detalle de dónde van a salir.



Y esa es la principal incógnita. Es decir que ya el gobierno cuatripartito que lidera Ángel Víctor Torres ha apuntado que tendremos reforma fiscal y que recuperaremos el medio punto del Igic (impuesto general indirecto canario) que bajó el gobierno de CC presionado por el pp. También sabemos que ayer rectificaron respecto a subir el impuesto en la factura eléctrica, aunque en principio mantiene el de las telecomunicaciones, pero nos falta mucho por saber.



El vicepresidente, Román Rodríguez, tendrá que empezar a detallar si habrá subida del tabaco, del alcohol, qué pasará con el impuesto de donaciones y sucesiones y cuánto espera que ponga el estado en un archipiélago como el nuestro donde viene incumpliendo el estado de forma habitual.



Dice el informe de la Fundación Foessa de Cáritas que más del 84% de los canarios estamos dispuestos a pagar más impuestos, si obtenemos mejores servicios sociales en general. Es decir que la mayoría de nuestra gente de Canarias es muy razonable, quiero decir, que entienden que es bueno hacer mayor esfuerzo, si el gobierno invierte mejor y nos pone mejores servicios y prestaciones.



Un equipo de la dos Universidades canarias realizó un estudio-informe en 2017 que expresó la necesidad de la reforma fiscal, diciendo que no se podía bajar el Igic y que había que subir impuestos a las personas que ingresen por encima de 120000. Apuntan que no hay que subir el impuesto en lo que se refiere a la tarifa eléctrica, ahí les va a hacer caso el gobierno aunque tampoco comparte el de las telecomunicaciones, pero sí es necesario crear un impuesto para el juego dicen los expertos y otros dos medio-ambientales, para los que dañan, pasando por subir el impuesto del alcohol y del tabaco. Dicen también que estas subidas de impuestos o también de nueva creación, ya se hacen o ya existen en otras regiones.



En definitiva que hay que mejorar la gestión, también que las cosas no se pagan solas, que requieren sacrificios y que se ha demostrado que bajando impuestos no se han notado beneficios, apenas lo notamos. Pero todo con proporcionalidad. Es decir que paguen más los que más tienen, pero que también todos pongamos algo de nuestra parte, algunos céntimos más por el consumo y que notemos luego que esto sirva. Que sirva para tener mejor sanidad, mejor educación, mejores servicios sociales.



Otra cosa es subir a lo loco, hasta llegar a volver a cobrar locuras por las herencias, cuando ya se había pagado por esos bienes en vida. Vamos que ni una cosa ni la otra.