'Con los pies sobre el asfalto' la novela sobre el atleta Ramiro Matamoros se presenta en San Sebastián de los Reyes

Ramiro Matamoros, apodado como ‘el rey de las populares’ fue una de las leyendas del entorno de las carreras populares en España en los años 80-90 y con grandes victorias como en la Maratón de Madrid en 1986 . Matamoros ha pasado por los micrófonos de ‘Hoy por hoy Madrid Norte’ para presentar la novela sobre su vida escrita por su hija Itziar Matamoros, en ella hablará no solo de lo que ha vivido en el mundo del atletismo sino también sobre su vida personal.

El atleta ha afirmado que lo mejor de su etapa profesional fue “ganar muchos amigos y contar con el aprecio de mucha gente”. “A mí se me daba bien correr, pero nunca he sido un atleta de élite, por mi forma de correr me era fácil ganar carreras y lo hice” finalizaba Matamoros.

La presentación de la novela será el miércoles 23 de octubre a las 20:30h en la Biblioteca Municipal de San Sebastián de los Reyes, una presentación en la que entre otros contará con la presencia del ex ciclista y vicealcalde de San sebastián de los Reyes Miguel Ángel Martín Perdiguero.