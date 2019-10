Casimiro: "Tenemos que motivarnos para seguir estando en ese grupo exclusivo"

El técnico del Unicaja, Luis Casimiró, indicó este martes sobre la racha de seis victorias consecutivas que "tenemos que motivarnos para seguir estando en ese grupo exclusivo de tres. Es una de las situaciones que tenemos que tener como motivación extra. Creo que dice bastante a favor del equipo, del club y tenemos que tener esa motivación para afrontar el partido al máximo nivel de intensidad y motivación".

"Nos estaríamos confundiendo, tenemos una baja muy importante. No podemos mirar hacia atrás. Cuando nos iba mal no podíamos hacerlo y ahora debemos ser igual de coherentes. Necesitamos estar muy concentrados, teniendo en cuenta el ritmo que llevamos ayer hicimos carga táctica y recuperación. Sólo nos vale para crecer. Pensar en como podemos ir a más, no hemos hecho nada. Estamos haciendo un buen trabajo, se están sintiendo bien los jugadores. Tenemos que cuidar esta situación".

Sobre el rival, el Oldenburg, subrayó que "tenemos que afrontarlo vengamos de donde vengamos, tenemos que estar muy presentes en el día a día. Siempre tenemos que olvidar el pasado y centrarnos en lo que viene, queremos estar en el presente. Pienso en como podemos ir mejorando cada día y mejorando, centrado en cada día. No miro mucho hacia atrás, el pasado no me sirve para mucho. Preparando ayer el partido contra el Oldenburg, sabiendo de la dificultad, un equipo que ha competido siempre. A pesar de no haber ganado, ha competido, ha ido por delante y ha habido que ganarle, hace buen baloncesto, tiene unos jugadores con unos roles muy definidos. Paulding, Mahalbasic y Hobbs son referentes, pero los jugadores alemanes equilibran al equipo. Hacen buen baloncesto, con buenos tiros de tres puntos. Va a ser un partido difícil".

La lesión del base Alberto Díaz, trastoca bastante el juego del equipo: "Estaba bien, estaba haciendo una labor que era muy buena que era la de director de juego. Nos daba mucho equilibrio defensivo. Es una pena. Yo creo que estaba haciendo un gran partido pese a los números, a nivel de intangibles aporta mucho equilibrio, tenemos que dar un paso adelante el resto. Que se recupere lo antes posible y que el equipo siga caminando como está. Él era optimista después del partido, en la cena hablé con él y me dijo que iba a estar enseguida. Es la mentalidad de Alberto, de ir al máximo y no escatimar Alberto. No vuelve a repetirse a nivel de gravedad, pero vuelve a recaer cuando tenía confianza y estaba siendo él mismo. No queda más que afrontarlo, que todos demos un paso adelante".