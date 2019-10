Recientemente el secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, en unas declaraciones aseguraba que las Trece Rosas -esas jóvenes mujeres que fueron asesinadas 4 meses después de terminar la guerra civil- “lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente”. Por estas declaraciones se ha visto envuelto en muchas críticas desde todos los sectores, incluso con denuncias previas a una querella penal. Después de esto se ha manifestado defendiendo “su libertad para opinar” y ha reclamado “que nadie imponga su forma de ver la historia”.

Estas últimas declaraciones me hacen reflexionar sobre el concepto de opinión, porque lo de que nadie imponga su forma de ver la historia tiene poco recorrido, ya que la historia narra acontecimientos vividos y si hay formas distintas de verla y, por tanto, de tergiversarla, solo puede obedecer a intereses personales o partidistas.

Pero en cuanto a su libertad para opinar, hay que tener en cuenta que una opinión es un juicio, diferente según la forma de ver las cosas de cada uno, pero siempre se ha de emitir sobre algo cuestionable. Lo que nunca se puede convertir en una opinión es un comentario sobre algo que no resulta cuestionable, sino que se trata de un hecho constatado y evidente. Se puede opinar sobre cómo se puede solucionar un problema, sobre el tipo de amigos que tiene cada uno, sobre si un coche es el mejor o no es el mejor del mercado, y muchas cosas más, pero no se puede opinar diciendo, por ejemplo, que un coche tiene dos puertas cuando en realidad tiene cuatro, ni tampoco se puede opinar negando la realidad del exterminio de los judíos por parte de los nazis, porque es un hecho histórico comprobado y reconocido.

Tan solo la filosofía, en su amplio estudio de variedades del pensamiento, podría admitir la opinión en aquellos casos donde no se tiene la confianza total sobre la verdad del conocimiento, pero precisamente en el caso del Sr. Ortega Smith no creo que él destaque por su pensamiento filosófico de las cosas, sino más bien por su sentimiento irracional y visceral afín a un determinado partido político, negando continuamente demasiadas cosas evidentes.

De la misma forma que tampoco es lícito opinar sobre problemas de los demás cuando no se conoce suficientemente ese problema.

En definitiva, no puede tener el calificativo de opinión cualquier comentario que se quiera hacer.