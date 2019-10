Ciudadanos presenta su candidatura como "garantía" frente "al nacionalismo y los radicales"

Ciudadanos ha presentado su candidatura en Alicante para las próximas elecciones del 10 N, como "garantía" para evitar que "el nacionalismo y los radicales lleven a este país a la deriva".

Marta Martín, la diputada y cabeza de lista al Congreso, ha presentado su formación como "una lista de gente muy competente" frente a un PP "emblema de la corrupción", "aunque se deje barba", ha dicho en alusión a Pablo Casado. También frente al "Pedro Sánchez de las macedonias nacionalistas", con un PSOE que "ha vuelto a demostrar su soberbia".

Pero asegura que su rival no es el PP sino la abstención, y que ahora Ciudadanos tiene que "demostrar" que son la alternativa. Pero si los votantes se inclinan por otra opción, garantiza que Ciudadanos no impedirá la investidura y no serán "un problema para formar gobierno". Eso sí, no tolerarán "que el nacionalismo lleve el país a la deriva", asegura.

No sabe si su candidato nacional, Albert Rivera, visitará Alicante en esta campaña Alicante. Pero prefiere que esté haciendo "de puente entre Madrid y Cataluña" y "peleándose" por cuestiones como las ayudas para la DANA, a que venga solo por poner su imagen. En este sentido, ha dicho también que cambia "una visita de Pedro Sánchez a Alicante por que desbloquee la financiación autonómica" o "tres de Pablo Casado" por lograr la conexión del aeropuerto con Alicante.

Martín también ha criticado que PSOE y PP se hayan "repartido el pastel en la Vega Baja sin preocuparse por planes estructurales para paliar devastaciones como la DANA”.