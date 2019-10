Amaral: "Nuestro objetivo es que la gente salga del concierto más feliz de lo que entró"

Con un gran ‘salto’ dentro de su carrera discográfica, el último trabajo de los zaragozanos Amaral, es una gran apuesta por el positivismo y que se refleja en la evolución que hay en todo el álbum, donde se puede descubrir sonidos electrónicos, con elementos más orgánicos como guitarras acústicas todas ellas con el sello particular que Juan Aguirre sabe darle. “Hemos tomado esas herramientas que nos ha dado la revolución digital, para crear este disco” nos explicaba Eva.

“El concierto de Alicante es complejo, es un puzle de sonidos”.

En este disco han contado con la participación de dos programadores, Pablo y Amid, que vienen del mundo del hip hop y la electrónica y han realizado una especie de mezcla y coctelera e influencias todos juntos dando el resultado de ‘Salto al Color’. Este trabajo no se queda ahí solo ya que en contiene una versión de la cantiga Ondas do mar do Vigo del S.XII del trovador Martín Codax, en la que participa el gallego Carlos Núñez y que sirve para hacer la apertura del disco. “Estar con Carlos Núñez unas horas es maravilloso, es un verdadero sabio de la música tradicional. Carlos, es uno de los mayores músicos en el mundo, tiene talento e intuición” nos decía la vocalista.

Una oportunidad de ver a los ‘mañicos’ en concierto será este sábado 26 de octubre en la plaza de toros de Alicante donde presentarán su último disco ‘Salto al Color’ y harán un exhaustivo repaso a todas las fases de su carrera. Cabe destacar que el concierto de Alicante tiene cierta complejidad para la banda ya que será la primera vez que lo presenten en un gran recinto, después de haberlo hecho en Madrid y Zaragoza en otro tipo de formato. Amaral lleva ya varios días ensayando en su pequeño local de Madrid todas las canciones que sonarán en Alicante, según nos contaba Eva, “Este concierto es un puzle de sonidos y hay que dejarlo niquelado”.