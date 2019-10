Lombán: "El Oviedo siempre ha sido un club muy grande que impone respeto"

El Real Oviedo visitará este sábado La Rosaleda para enfrentarse al Málaga, club en el que se encuentra un futbolista asturiano criado en la cantera de El Requexón como es David Lombán. En su etapa como juvenil se marchó del equipo carbayón rumbo a Valencia donde llegó a debutar en Primera División a las órdenes de Ronald Koeman. Después pasó por las filas del Salamanca, Xerez, Elche, Granada y Eibar, hasta fichar por el conjunto malagueño la pasada temporada.

“No he vuelto todavía a El Requexón, pero tengo buenísimos recuerdos de jugar con nieve, con niebla… Me acuerdo perfectamente cuando empecé en esa cantera con 10 años y siempre digo que gran parte del jugador que soy hoy en día se lo debo a la formación que me dio el Oviedo", comentó el jugador en SER Deportivos Asturias.

“Echo de menos estar con mi familia y siempre que puedo intento visitar Asturias porque es una tierra que me encanta. Este pasado fin de semana que jugamos en La Coruña me quedé allí", añadió sobre la cantidad de tiempo que pasa alejado de sus seres queridos.



El Málaga, que hace 4 meses disputó el play-off de ascenso a Primera, se encuentra inmerso en la parte baja de la clasificación y todavía no conoce la victoria en su estadio. Ahora viene de ganar al Dépor en Riazor, pero después de doce jornadas el cuadro andaluz sigue en puestos de descenso. Ha sumado dos victorias y cinco empates y está a dos puntos de los tres primeros equipos que se mantienen fuera de la zona de peligro, entre los que se encuentra el Oviedo. Además, desde el comienzo de la temporada, la situación extradeportiva ha sido complicada y ha terminado esta semana con la destitución de José Luis Pérez Caminero como director deportivo.

“Necesitábamos un resultado positivo para reforzar el juego que veníamos practicando y creer un poco en lo que estábamos trabajando. Ahora tenemos que afianzarnos en casa ante nuestra gente. Desde el inicio de temporada llevamos con un alto porcentaje de incertidumbre sin saber lo que nos íbamos a encontrar al día siguiente. En el vestuario nos aislamos de la información que viene del exterior, pero te llega igualmente. Teníamos ganas de que se cerrase el mercado para tener una estabilidad. Luego fue más fácil”, destacó el defensa.

Lombán también tuvo buenas palabras hacia el rival al que se enfrentarán este sábado y se mostró sorprendido de ver al conjunto azul tan abajo en la tabla con el potencial que tiene: “Cuenta con muy buenos jugadores. No solo Ortuño, Saúl sé de sobra la calidad que tiene, Yoel es muy desequilibrante, Tejera tiene mucha calidad…Podría individualizar, pero creo que tiene una gran plantilla. Te extrañas cuando los ves ahí abajo, pero la clasificación va a dar muchas vueltas todavía. Los partidos contra el Oviedo siempre son muy complicados. Primero por la entidad que tiene, que siempre ha sido un club muy grande e impone respeto. Es un equipo que tiene corazón y que compite contra cualquier rival y en cualquier campo”.

También fue cuestionado sobre su futuro. Al plantearle si se podría ver en un plazo corto de tiempo visitiendo la camiseta del Oviedo dijo que “te podría decir que sí, te podría decir que no…Hablar del largo plazo en el fútbol es imposible. Me siento valorado aquí, tengo contrato y no lo sé. Son muchas partes las que tendrían que estar interesadas y sería avanzar cosas que son imposibles de adivinar”.