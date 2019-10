Rozada: "No tenemos que obsesionarnos con el tema defensivo"

El Real Oviedo ha tenido hoy la penúltima sesión antes de medirse al Málaga el sábado desde las 8 de la tarde en el estadio de La Rosaleda. El conjunto azul buscará sumar la cuarta victoria de la temporada, la que sería la tercera consecutiva tras las de Albacete y la del pasado domingo ante el Girona.

La victoria le permitiría al equipo dejar atrás a un rival que aspira a salir del descenso, puestos que pretende no volver a ocupar nunca más el Oviedo. Por lo tanto, a día de hoy, se podría decir que es un duelo ante un rival directo en la lucha por bajar a Segunda División B.

Para ese encuentro Javi Rozada tendrá a todos disponibles, aunque el técnico ovetense ha dejado fuera de la citación Diegui Johannesson, Alejandro Arribas, Lúcas Ahijado y Jimmy Suárez. Otro habitual de las citaciones como es Samuel Obeng va convocado, ya que se marchará con la selección sub-23 de Ghana para disputar un preolímpico.

Escucha la rueda de prensa de javi Rozada.

"El equipo está ganando, está en una buena dinámica y es complicado hacer cambios. Y el jugador lo acepta. Sé que van a jugar todos y van a ser importantes todos", comentó en primer lugar sobre cómo se gestiona que haya jugadores con pocos minutos.

"Cuando vienes de ganar lo normal es dar continuidad, pero hasta mañana en Malaga no vamos a decidir el once. Tiene una forma de jugar peculiar y hay que modificar la estructura", añadió sobre la posible alineación.

El equipo no está logrando dejar la portería a cero, pero no le preocupa a Rozada: "No creo que tengamos debilidad defensiva. El equipo tiene que seguir mejorando, sí, pero no tenemos que obsesionarnos con el tema defensivo. No nos crean tantas ocasiones, vamos a seguir creciendo".

Uno de los que se ha vuelto a quedar fuera de la convocatoria, y ya empieza a ser habitual, es Jimmy. Sobre él, también tuvo palabras el ovetense: "Lo veo bien. Le conozco y sé que nos da muchísimo. Se hizo a sí mismo. En Tercera iba a salir cedido y al final fue de los mejores. Tiene que esperar su oportunidad. En cualquier momento va a entrar. Cuando Tejera tenga cinco amarillas seguramente entre. Nos va a dar mucho porque ya lo ha demostrado"

"Tienen más de lo que me esperaba. Les ha costado hacer la plantilla pero ves los jugadores... me quedé bastante asustado esta semana. Es un partido muy complicado. Para ganar allí, tenemos que hacer el mejor encuentro de la temporada", sentenció sobre el Málaga.