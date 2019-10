Nada más arrancar su discurso la voz de Augusto Delkáder se rompió. El presidente de la SER y director editorial del Grupo PRISA recogía el III Premio Federico Joly en el Parador Atlántico, rodeado de amigos y autoridades, se emocionó tras escuchar elogios a su trayectoria periodística iniciada muy joven, a su personalidad arrolladora y a su compromiso con la libertad y la verdad. "Me encantaría conocer al Augusto Delkáder que aquí se ha descrito, me gustaría parecerme a él", bromeó. Habló de Cádiz, Andalucía, Cataluña, España y de periodismo. "El periodismo está en transformación, no en extinción".

El periodista gaditano admitió esa emoción desbordante, de los recuerdos que se amontonan" de su época periodística "tan dura, feliz e intensa" como el director más joven que nunca ha tenido Diario de Cádiz. "Estoy viendo ahí a José Ramón del Río, el abogado que me defendió en mi primera querella por informar de una huelga de la hostelería", rememoró. "Es un privilegio ser premiado en la casa de uno". Tuvo palabras para su mujer e hija, las dos Alicias, que le han guiado en su vida.

Delkáder aprendió de los grandes del periodismo mundial dos mensajes para triunfar como directivo de un medio de comunicación: rodearte de un equipo de talentos y estar respaldado por una gran empresa periodística. De ahí, que agradeciera la labor del grupo Joly en la prensa andaluza. "Son vidas consagradas al periodismo".

Tras Diario de Cádiz, pasó por El País. "Contribuimos a dar un hilo de modernidad a un país que estaba cambiando". Y después a la SER. "Me incorporó el conocimiento profundo de España y el descubrimiento de América, un continente donde los españoles somos bienvenidos". Habló de periodismo. "El periodismo está en transformación, no en extinción. Abunda la comunicación, pero falta información porque la información es cara y difícil de obtener. Solo las empresas que cuenten con redacciones estructuradas con medios y sepan de su labor de intermediación con la opinión pública podrán tener éxito y eso debe instrumentarse con ética periodística, rigor, profesionalidad y honestidad".

El periodista habló de la situación de España. "Estamos en un momento convulso, difícil, pero no más problemático de los que vivimos con anterioridad. España es una democracia sólida, que ha multiplicado su renta per cápita y con sistemas sanitarios y educativos que funcionan bien, y con empresas en el exterior. Padecemos algunos conflictos que necesitan rápida solución y una sinceridad a la hora de abordarla". En su opinión, el verdadero problema de España "es la distribución territorial de la riqueza" y reclamó a los poderes públicos que su función es "equilibrar esa distribución y no asistir impasibles a ver cómo zonas quedan marginadas". Tuvo palabras para defender a los políticos, "personas comprometidas con su trabajo", y agradeció especialmente la presencia en la sala de su amigo Manuel Chaves.

Ahí habló de Cádiz. "Los gaditanos debemos identificarnos con valores que siempre han definido a Cádiz: cultura, refinamiento, trabajo, progreso, dedicación y esfuerzo. Nunca me he sentido como el gracioso, el ocurrente o el vago. Ese no ha sido ideal en el que me he educado. Siempre por donde voy presumo de ser gaditano". Y de Andalucía. "Andalucía luce con un brillante pasado y puede acariciar un porvenir esperanzador. Como dice nuestro himno, los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos hombres de luz, que a los hombres alma de hombres les dimos".